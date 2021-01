Zweite Welle: 15 Corona-Patienten verstarben bislang im Klinikum

Die zweite Corona-Welle im Landkreis Wolfenbüttel ist größer als die erste – und noch nicht gebrochen. Auch wenn der Inzidenz-Wert im Landkreis erneut etwas gesunken ist. Er liegt derzeit bei 30. Das ist die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten sieben Tagen (Stand 8. Januar). Die Mediziner des Wolfenbütteler Klinikums sind aber überzeugt, dass es noch nicht vorbei ist. „Ich gehe davon aus, dass in den kommenden 14 Tagen noch Dynamik reinkommt“, berichtet der Chefarzt der Klinik für Anästhesie, operative Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin, Tobias Jüttner, im Interview mit unserer Zeitung.

Die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass sich das Infektionsgeschehen ausgeweitet hat. Zwischen Weihnachten und Silvester habe es auf der Intensivstation einen Engpass gegeben, berichtet Jüttner. Alle Betten waren belegt. Kein Grund zur Sorge, betont der Chefarzt: „Wenn unsere Behandlungskapazitäten ausgeschöpft sind, dann verlegen wir.“ Das sei in Niedersachsen kein Problem.

Ärztlicher Direktor: Krankenhaus ist der sicherste Ort

Auch in Nicht-Pandemie-Zeiten komme es vor, dass Patienten und Patientinnen verlegt werden. Auch das Klinikum Wolfenbüttel habe bereits Covid-Erkrankte aus Peine und Brandenburg aufgenommen. „Von einer Triage sind wir weit entfernt“, erklärt Jüttner. Alle Covid-19-Erkrankten und alle anderen Patienten bekommen zu jeder Zeit die bestmögliche Versorgung.

Auch scheuten sich die Menschen nicht mehr, wie teilweise während der ersten Welle, sich im Klinikum behandeln zu lassen. „Ich halte das Krankenhaus für den sichersten Ort in Wolfenbüttel“, versichert der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Dirk Hausmann. Derzeit werden drei Corona-Erkrankte auf der Intensivstation beatmet. Zwölf Covid-Patienten werden auf der Normalstation versorgt. Im Durchschnitt bleiben sie zwischen sechs und sieben Tage dort. Für das gesamte Krankenhaus gilt, bis auf wenige Ausnahmen, zunächst bis Ende Januar weiterhin ein Besuchsverbot.

Corona-Patienten im Durchschnitt 72 Jahre alt

„In der zweiten Welle haben wir insgesamt deutlich mehr Covid-Patienten im Krankenhaus“, bilanziert der Ärztliche Direktor Hausmann. In den vergangenen Wochen seien insgesamt 76 Covid-Patienten stationär aufgenommen worden. Rund 90 Prozent wurden auf Normalstationen versorgt. Im Schnitt waren die Covid-Patienten der zweiten Welle, die in der Klinik behandelt wurden, 72 Jahre alt. 42 Prozent lebten in Alten- und Pflegeheimen, berichtet Hausmann. Jeder Vierte hätte aber das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet.

„Es sind nicht nur die Hochbetagten, die erkranken“, unterstreicht der Mediziner, „die im Klinikum verstorbenen Corona-Patienten hingegen war ausschließlich hochbetagt und in der Regel über 80 Jahre alt.“ Während der zweiten Corona-Welle verstarben insgesamt 15 Corona-Erkrankte im Klinikum, 14 davon waren Bewohner beziehungsweise Bewohnerinnen von Pflegeheimen.

Klinikpersonal wird über Impfungen aufgeklärt

In der kommenden Woche erhält das Klinikum die ersten Dosen des Impfstoffs von Biontech für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in besonders sensiblen Bereichen arbeiten. Das Krankenhaus führt die Impfungen selbst durch. Parallel wird die Belegschaft mit Veranstaltungen umfassend zum Thema Corona-Impfung aufgeklärt. Denn Chefarzt Jüttner ist überzeugt: „Ängste beruhen vor allem auf Unwissenheit.“