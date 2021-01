Zwei neue Erkundungs-Bohrungen starten im Februar auf der Asse

Ab Februar erweitert die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ihre Erkundungen östlich der Schachtanlage Asse II, heißt es in einer Pressemitteilung der BGE, die am Freitag verbreitet wurde.. Die zwei neuen Bohrungen sind ein wichtiger Schritt in Richtung Rückholung der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle aus dem maroden Salzbergwerk Asse II bei Remlingen. Die Rückholung soll bekanntlich in zwölf Jahren im Jahr 2033 beginnen. Der Sonderbetriebsplan für die Bohrungen wurden am 22. Dezember 2020 durch das zuständige Landesbergamt genehmigt.

Mit den Bohrungen will die BGE den Untergrund östlich der Schachtanlage Asse II genauer untersuchen. Nur dort kann laut BGE das Rückholbergwerk inklusive des neuen Schachts Asse 5, über den die radioaktiven Abfälle später an die Tagesoberfläche rückgeholt werden, entstehen. „Mit dem nun gestarteten Erkundungsprogramm werden wir weitere Kenntnisse über den tiefen Untergrund erlangen. So können wir die Planungen konkretisieren und die Genehmigungsunterlagen mit den notwendigen Fakten untersetzen“, wird Dr. Thomas Lautsch, technischer Geschäftsführer der BGE, in der Pressemitteilung zitiert. Die Kenntnis des tiefen Untergrundes diene der Sicherheit. Nur wenn die BGE genau weiß, wo zum Beispiel wasserführende Strukturen sind, kann sie ihnen bei den späteren Arbeiten gezielt aus dem Weg gehen. Der Standort im Osten der Schachtanlage Asse II ist laut BGE der einzige, an dem die notwendige untertätige Infrastruktur für die gesetzlich geforderte Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II errichtet werden kann, weil nur dort ausreichend Platz ist.

Die neuen Bohrungen werden eine Bohrlochlänge von 1100 Meter erreichen

Zum technischen Ablauf der beiden Bohrungen teilte die BGE noch mit: Die beiden neuen Erkundungsbohrungen tragen die Projektnamen Remlingen 15-S1 (R15-S1) und Remlingen 15-S2 (R15-S2). Sie werden jeweils eine Bohrlochlänge von rund 1.100 Meter erreichen. Die geplante Tiefe beträgt rund 1.000 Meter unter Geländeoberkante. Die Bohrungen werden aus der bestehenden Erkundungsbohrung R15 heraus abgelenkt, daher die Namensgebung. Die Ablenkung erfolgt in einer Tiefe von rund 265 Metern. Die erste Ablenkung (R15-S1) geht in Richtung Südosten mit einem Winkel von rund 30 Grad. Die zweite Bohrung (R15-S2) wird dann aus der R15-S1 in Richtung Nordosten erstellt. Beide Bohrungen werden nach erfolgreicher Ausrichtung der Bohrspuren als sogenannte „Kernbohrung“ ausgeführt. Der Zweck von solchen Kernbohrungen ist es, Gesteinsproben (Bohrkerne) zur Untersuchung zu gewinnen. Das gebe genaueren Aufschluss über die geologischen Gegebenheiten in der Tiefe. Diese wichtigen Informationen benötige die BGE für ihre weiteren Planungen.

Die Vorarbeiten für die Bohrungen haben schon begonnen

Die geplante Dauer für das Bohr- und Untersuchungsprogramm beträgt laut BGE rund sechs Monate. Vorbereitende Arbeiten am Bohrplatz finden bereits seit dem 11. Januar statt. In einem ersten Schritt wurde der Arbeitsbereich am bereits existieren Bohrplatz der Erkundungsbohrung R15 eingerichtet. Ab dem 25. Januar 2021 wird die Bohranlage angeliefert und anschließend montiert. Die eigentlichen Bohrarbeiten werden voraussichtlich ab dem 1. Februar beginnen, teilte die Bundesgesellschaft mit. Begleitet werden die Bohrungen durch ein umfangreiches Messprogramm. Die BGE rechnet damit, dass das Messprogramm voraussichtlich Mitte 2021 abgeschlossen werden kann.