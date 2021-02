Alltagshelden gesucht: Wer sind Ihre Wolfenbütteler des Jahres?

Jetzt erst recht, lautet das Motto des „Wolfenbütteler des Jahres 2020“. Das vergangene Jahr wird als Krisenjahr in die Geschichtsbücher des Landkreises und der Stadt Wolfenbüttel eingehen. Die Pandemie hatte und hat unsere Region noch immer fest im Griff und bestimmt den Alltag der Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler maßgeblich. Das gesellschaftliche Leben kommt zeitweise zum Erliegen. Gleichzeitig wird der Landkreis in eine Welle von Hilfsbereitschaft getaucht. Seite an Seite kämpfen Vereine und Initiativen sowie unzählige Privatpersonen dafür, dass das Leben in unserer Region auch mit und nach Corona attraktiv ist und bleibt. Deswegen sucht die Wolfenbütteler Zeitung bereits zum dritten Mal den „Wolfenbütteler des Jahres“ beziehungsweise die „Wolfenbüttelerin des Jahres“.

Unsere Redaktion sucht erneut die (stillen) Helden des Alltags. Menschen, die für andere da sind, sich für die Erhaltung der Umwelt, Wahrung von Kulturgütern und den Tierschutz einsetzen. Die sich seit Jahren engagieren oder Zivilcourage zeigen, durch ihr schnelles Handeln Leben gerettet oder besonders in Zeiten der Pandemie mit ihrem Einsatz und Einfallsreichtum Zeichen gesetzt haben.

Chefredakteur: Gutes Miteinander durch nichts zu ersetzen

„Wir alle wissen, wie wichtig bürgerschaftliches Engagement für Stadt und Kreis Wolfenbüttel ist. Aber in diesem Corona-Jahr haben wir es vielleicht noch stärker gespürt als je zuvor. Menschen, die sich für ein gutes Miteinander einsetzen, sind durch nichts zu ersetzen - nicht einmal durch hauptamtliche Professionalität, so wichtig sie auch ist. Es ist der Wolfenbütteler Zeitung ein großes Anliegen, das gute Beispiel dieser Menschen ins Licht zu stellen. Wir brauchen viele, die ihnen folgen und ihrerseits von Zuschauern zu Handelnden werden“, sagt Chefredakteur Armin Maus.

Partner dieser besonderen Aktion ist auch in diesem Jahr die Curt Mast Jägermeister Stiftung. Florian Rehm, Vorsitzender des Vorstands der Stiftung: „Man mag sich vielleicht fragen, ob dies der richtige Zeitpunkt ist, nach dem Wolfenbütteler oder der Wolfenbüttelerin des Jahres 2020 zu suchen. Ich finde, dass es gerade jetzt darauf ankommt, nicht diejenigen zu vergessen, die sich in dem für uns alle schwierigen zurückliegenden Jahr unbeirrt, ohne zu klagen und aus einem Selbstverständnis heraus selbstlos für die Gemeinschaft engagiert haben. Meine tiefe Wertschätzung gilt all jenen, die - oft im Hintergrund und ungesehen - nicht selten bis an die persönliche Leistungsgrenze und darüber hinaus, ihre eigenen Bedürfnisse zurückgestellt haben, um die helfende Hand zu reichen, zuzuhören, Trost zu spenden – für andere schlicht „da“ zu sein. Ihnen allen gebührt mein aufrichtiger Dank.“

Leser stimmen über Preisträger ab

Diese Menschen wollen wir gemeinsam aus dem Schatten ins Licht der Öffentlichkeit holen und ihnen für ihr Engagement danken. Machen Sie mit, schlagen Sie uns bis zum 10. Februar Ihren „Wolfenbütteler des Jahres“ oder Ihre „Wolfenbüttelerin des Jahres“ vor (siehe Infobox), der oder die sich besonders um die Stadt und den Landkreis Wolfenbüttel und ihre Menschen verdient gemacht hat. Bis zum 5. März stellen wir die Kandidaten vor. Und dann haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Wahl: Die Preisträger bestimmen Sie mittels Online-Abstimmung, die Sie am 6. und 7. März auf unserem Nachrichtenportal finden. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

Machen Sie mit – und schicken Sie uns Ihre Vorschläge!

Schlagen Sie uns bis zum 10. Februar Ihre Favoriten für Ihre „Wolfenbütteler des Jahres“ vor, die sich besonders um die Stadt und den Landkreis Wolfenbüttel und ihre Menschen verdient gemacht hat haben. Gesucht werden Menschen, deren Engagement über das übliche Maß hinausgeht, die ihre Mitmenschen oft wichtiger nehmen als sich selbst und Vorbildfunktion haben.

Das können Wolfenbütteler oder Bürger des Landkreises Wolfenbüttel sein, die sich im klassischen Ehrenamt, beispielsweise in einem Verein einbringen. Aber auch Männer oder Frauen, Jungen und Mädchen, die sich außerhalb fester Vereins- oder Organisationsstrukturen für andere stark machen, zum Beispiel ein Nachbar, der immer zur Stelle ist, wenn andere nicht mehr allein zurecht kommen und schnelle, unbürokratische Hilfe brauchen. Sie können andere, aber auch sich selbst vorschlagen.

Schicken Sie uns einfach Namen, wenn möglich Wohnort, und eine kurze Erklärung, warum, er oder sie sich besonders verdient gemacht haben oder nehmen Sie einfach ein kurzes Video auf und senden Text und/oder Kurz-Video an: redaktion.wf@funkemedien.de