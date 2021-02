Cremlinger Kämmerer geht nach Bayern

Cremlingen. Cremlingens Kämmerer wird die Gemeinde in wenigen Wochen verlassen – Richtung Bayern. Er wird nur noch die Haushaltsberatungen begleiten.

In der Gemeinde Cremlingen wird demnächst der Posten des Gemeindekämmerers vakant. Hintergrund ist nach Angaben der Gemeindeverwaltung der bevorstehende Wechsel des amtierenden Kämmerers und Co-Geschäftsführers in der Cremlinger Wohnungsbaugesellschaft (CWG), Stefan Thiele, zur Stadt Bobingen in Bayern. Dort werde er vergleichbare Aufgaben wahrnehmen.

Lob für Engagement vom Bürgermeister

Bürgermeister Detlef Kaatz sei „betrübt“ ob dieses Wechsels. „Es ist sehr schade, dass Herr Thiele die Gemeinde Cremlingen in wenigen Wochen verlassen wird. In den vergangenen Jahren haben wir sehr gut zusammengearbeitet und außerordentlich viel gemeinsam in der Gemeinde vorangebracht – die Stadt Bobingen gewinnt einen tollen Mitarbeiter“, wird der Verwaltungschef zitiert. Die Beratungen für den Haushalt 2021 werde Thiele jedoch noch begleiten.

red