Mann stiehlt Schuhe und rote Jacke

Ein Mann stiehlt in einem Mehrfamilienhaus eine rote Jacke und Schuhe. Die Polizei – hier in Symbolbild – sucht einen Unbekannten.

Wolfenbüttel. Ein Mann stiehlt in Wolfenbüttel in einem Mehrfamilienhaus Schuhe und lässt seine eigenen zurück.

Durch Klingeln und Klopfen hat sich ein bislang noch nicht ermittelter Täter am Freitag gegen 11 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Salzdahlumer Straße in Wolfenbüttel verschafft.

Schuhe im Treppenhaus gefunden und gegen die eigenen gewechselt

Im Treppenhaus habe er ein paar Schuhe vor einer Wohnungstür gefunden, die er gegen seine eigenen ausgewechselt habe, teilt die Polizei mit. Seine Turnschuhe, die er angehabt habe, habe er dort stehen gelassen. „Dabei waren die noch nicht einmal schlecht“, kommentierte ein Polizeisprecher.

Ebenfalls im Treppenhaus habe er eine rote Jacke gefunden, die jemand vor die Tür gelegt habe. Auch diese Jacke habe er mitgenommen. Ein Zeuge konnte den unbekannten Mann beschreiben. Demnach habe er eine schwarze Lederjacke getragen. Er habe lange, schwarze Haare, einen schwarzen Bart und einen dunklen Teint gehabt. Der Mann habe englisch gesprochen.

War es derselbe Mann, der nun auf dem Neuen Weg randalierte?

Später, so berichtet die Polizei weiter, habe ein Mann gegen 12.30 Uhr vor einem Wohnhaus am Neuen Weg in Wolfenbüttel randaliert. Diese Person wiederum sei wie der Täter, der vorher den Diebstahl beging, beschrieben worden. Hier habe er eine rote Jacke getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331)9330 entgegen.

red