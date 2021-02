Unfall auf der A36 in Wolfenbüttel: BMW kracht auf Anhänger

Bei einem Unfall auf der A36 in Wolfenbüttel ist am Montagabend ein Mensch leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mitteilt, verlor der Fahrer eines Transporters aus dem Harz zwischen Wolfenbüttel-Nord und Wolfenbüttel-West die Kontrolle über sein Fahrzeug – wohl, weil er auf der glatten Fahrbahn zu schnell unterwegs war. Auf einem Anhänger hatte er zwei Kutschen geladen.

Unfall auf der A36: Fahrbahn stundenlang gesperrt

Der Fahrer verlor gegen 22 Uhr die Kontrolle und geriet ins Schleudern, sodass die Kutschen von seinem Anhänger auf die Straße fielen. Ein 47-jähriger BMW-Fahrer aus Wolfenbüttel konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die Kutschen auf. Der Mann wurde laut Polizei leicht verletzt. Weil die Witterungsbedingungen die Bergung erschwerten, war die A36 rund dreineinhalb Stunden gesperrt.

feu