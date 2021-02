SPD Wolfenbüttel wählt Gabriels Nachfolger

Vor vier Jahren leisteten noch Thomas Gottschalk (links) und Johannes B. Kerner (rechts) Sigmar Gabriel Wahlkampfhilfe bei einer SPD-Talkshow zum Thema "Heimat" in der Lindenhalle Wolfenbüttel. Jetzt wird an gleicher Stelle Gabriels Nachfolger gewählt.

Wolfenbüttel. Die Entscheidung fällt am Dienstagabend zwischen Dunja Kreiser und Michael Letter.

Am Dienstagabend wird in der Wolfenbütteler Lindenhalle der Reigen der Kandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis 49 Wolfenbüttel/Salzgitter/Vorharz vervollständigt. Nach der Nominierung von Holger Bormann (CDU), Victor Perli (Linke) und Claudia Bei der Wieden (Grüne) geht es am Dienstagabend um den SPD-Kandidaten und damit die Nachfolge des ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten, Vizekanzlers und Bundesvorsitzenden Sigmar Gabriel.

