Schüler entwickeln eine Wolfenbüttel-Rallye als Stadtführung

Spot on – Wolfenbüttel-Rallye: Vier Schüler des Gymnasiums im Schloss haben eine interaktive Stadtführung für Jugendgruppen durch Wolfenbüttel erstellt. Das teilt die Schule mit. Mascha Niemeyer, Marie Tepe, Kirsi Steiling und Henry Bogdanowicz seien angehende Abiturienten. Sie hätten die Stadtführung geplant. Tourguide allerdings sei das eigene Smartphone mit der App Spot on beziehungsweise Actionbound.

Die Rallye führt zu 17 Orten in der Stadt

„Bei der Rallye können die Teilnehmer*innen die Stadt Wolfenbüttel aber durch unsere Augen kennenlernen und in kleinen Gruppen viel Spaß haben“, wird Mascha Niemeyer zitiert. Die Rallye beginnt demnach am Stadtmarkt und führt zu insgesamt 17 Orten im Umfeld der Innenstadt. Unterwegs, so heißt es, warten auf die Teilnehmer Aufgaben und Rätsel. Sie lernten aber auch demokratische Beteiligungsmöglichkeiten in der Stadt kennen.

Das Besondere an der Wolfenbüttel-Rallye sei, dass die Projektgruppe die Tour sowohl in deutscher als auch englischer und französischer Sprache verfasst habe, um vor allem Austauschschüler und jugendliche Gäste aus den Partnergemeinden von Stadt und Landkreis zu begeistern.

Auch ein Beitrag für die internationale Jugendarbeit

„Uns war wichtig, auch einen Beitrag für die internationale Jugendarbeit im Landkreis Wolfenbüttel zu leisten“, so Henry Bogdanowicz, der für die Übersetzung ins Französische verantwortlich war. Entstanden sei die Idee für die Rallye im Seminarfach „Tut Mitmachen weh?“. In Kooperation mit der niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung und der Kreisjugendpflege Wolfenbüttel sei die Projektidee erfolgreich umgesetzt worden. Bei der Umsetzung des Projektes sei die Gruppe aus dem 13. Jahrgang von Kooperationspartnern unterstützt worden.

Hier geht es zur Rallye: https://www.spot-on-niedersachsen.de/spot/?spot=iSW38

