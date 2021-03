Auf dem Kinderspielplatz Am Pfingstanger laufen die Bauarbeiten begonnen.

Am Pfingstanger – Stadt Wolfenbüttel gestaltet Spielplatz neu

Auf dem Kinderspielplatz an der Straße Am Pfingstanger haben Bauarbeiten begonnen. Bis auf eine Schaukel waren bereits alle Spielgeräte aus Gründen der Verkehrssicherheit abgebaut worden – nun wird der Spielplatz komplett neu hergestellt, so die Stadt.

Sandspielbereich für Kleinkinder

Außer der Einzäunung, einem neuen Eingangsbereich, wassergebundenen Wegeflächen und Sitzgelegenheiten sind eine Reihe von Spielgeräten und Spielangeboten vorgesehen. Dazu gehören auch eine 25 Meter lange Seilbahn, ein Sandspielbereich für Kleinkinder mit einer Rutsche und Federwipp-Tieren sowie ein vielfältiges Klettergerät für etwas größere Kinder.

Die Bepflanzung wird ergänzt

Der Streetballkorb wird umgesetzt und mit einer Pflasterfläche ausgestattet. Zur Abrundung wird auch die Bepflanzung ergänzt, unter anderem auch durch Johannisbeersträucher, so die Stadt. „Wie üblich wurden die Vorschläge im Rahmen einer Kinderbeteiligung erarbeitet. Bis Mitte April sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.“

red