Eine Atelierführung als Zugabe für Wolfenbütteler Schüler

Nicht wie sonst über 4000 Schüler, sondern „nur“ etwa 2000 Jungen und Mädchen erreichten die Initiatoren der Kinder- und Jugendbuchwoche im ersten Teil dieser von einer Arbeitsgruppe des Freundeskreis Stadtbücherei initiierten Veranstaltung, die in diesem Jahr coronabedingt zunächst als digitale Lesewoche stattfinden musste. Das Organisationsteam um Ille Schneider hofft jedoch, im Sommer noch als Teil 2 der Lesewoche einige Präsenzlesungen veranstalten zu können. Geplant sind – möglichst noch vor den Sommerferien – sieben Nachhollesungen in zwei Schulen sowie – falls möglich – eine öffentliche Lesung im Gebäude des Hauptsponsors Volksbank.

„Über den Verlauf der interaktiven Autorenlesungen haben wir einige positive Rückmeldungen aus den Schulen erhalten, über die wir uns sehr gefreut haben. Denn wir waren gespannt, ob diese besondere ,digitale Lesewoche’ auch gut funktioniert“, berichtete Schneider. 37 digitale Lesungen in zehn Schulen in Stadt und Landkreis hätten stattgefunden. Zur Vorbereitung dieser Lesungen war vom Organisationsteam rechtzeitig der Kontakt zwischen Schulen und Autoren zur individuellen Absprache vermittelt worden, so dass vor der eigentlichen Lesung Testläufe stattfinden konnten. Dazu bemerkte Schneider: „Die Bereitstellung guter Technik war diesmal besonders wichtig für gelungene Veranstaltungen, dazu haben wir ein Informationsschreiben mit Handreichungen für interaktive Lesungen formuliert.“

Auch wenn die persönliche Begegnung mit einem Autor für die Schüler ein ganz besonderes Erlebnis darstellt, so hatten die digitalen Lesungen durchaus ihren Reiz. „Die Autorinnen und Autoren haben mit viel Kreativität gute Veranstaltungen hinbekommen. Sie schafften es, die Zuhörer über Online-Medien für ihre Geschichten zu begeistern“, lobte Schneider. Und es gab darüber hinaus noch weitere Erlebnisse für die Schüler. So durften die Grundschüler den Autor und Illustrator Jens Rassmus direkt beim Zeichnen erleben und anschließend gab es noch eine Atelierführung. Auch der Autor Boris Pfeiffer machte mit den Schülern einen virtuellen Rundgang durch die Wohnung, dem Arbeitsplatz eines Autoren.

Direkt nach der digitalen Lesewoche wird das Team des Freundeskreises schon mit den Planungen der 14. Kinder- und Jugendbuchwoche beginnen, die vom 6. bis 11. März 2022 stattfinden soll. Im Herbst soll zudem ein Jugendbuchtag mit Lesungen für Jugendliche ab 14 Jahren stattfinden.