Stadt und Kreis Wolfenbüttel bereiten Corona-Testzentren vor

Wolfenbüttel. Die Test-Stationen sollen am 22. März an den Start gehen. In Schöppenstedt und Remlingen gibt es noch freie Impftermine.

Auf dem Wolfenbütteler Stadtmarkt will die Stadtverwaltung ein Corona-Testzentrum aufbauen lassen, das am 22. März starten soll.

Seit dem 8. März hat jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. Das sieht die neu gefasste Corona-​Testverordnung des Bundes vor. Doch wo können sich die Wolfenbütteler testen lassen? Erste kostenlose Tests gab es in den vergangenen Tagen in der Wolfenbütteler Lindenhalle für die Teilnehmer an den städtischen Fachausschusssitzungen. In der Sitzung des Sozialausschusses wurde auch von der Verwaltung mitgeteilt, dass der Aufbau von Testzentren in Planung sei.

Am Freitagmittag meldete nun die Stadt: „Gute Nachrichten für alle Wolfenbütteler sowie den Einzelhandel und die Gastronomie. Die geplanten Testzentren in der Stadt nehmen Konturen an.“ Losgehen soll es am Montag, 22. März. „Wir als Stadt werden an diesem Tag in unserm Testzentrum auf dem Stadtmarkt für die Bürger Corona-Tests anbieten“, wird Bürgermeister Thomas Pink in einer Pressemitteilung zitiert.

Dr. Hans-Peter Loch impft im Impfzentrum in der Schöppenstädter Eulenspiegelhalle die 80 Jährige Renate Richter. Foto: SG

Gemeinsam mit dem Landkreis Wolfenbüttel und der Firma Mast Jägermeister SE soll am gleichen Tag ein weiteres Testzentrum am Jägermeister-Werk in Linden als „Drive-In-Lösung“ eingerichtet werden. Dies soll ebenfalls wie das Testzelt auf dem Stadtmarkt den Bürgern aus Stadt und Landkreis für Testungen mit zur Verfügung stehen. Und weitere Testzentren sollen noch folgen. Dazu soll es nächste Woche weitere Informationen geben.

Stadt sucht nach einer digitalen Lösung zur Nutzung des Testergebnisses

Mit dieser Teststrategie sollen nicht nur asymptomatische Corona-Infektionen entdeckt werden, es sollen, falls möglich, auch an einen Test gekoppelte Angebote im Handel, der Gastronomie oder der Freizeitgestaltung ermöglicht werden. Denkbar sei zum Beispiel, so Stadt-Pressesprecher Thorsten Raedlein, dass man sich auf dem Stadtmarkt testen lässt und dann mit einem negativen Bescheid anschließend ein Geschäft oder ein Restaurant im Außenbereich aufsuchen kann. Um dies für die Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten, werde derzeit noch an einer digitalen Lösung zur Nutzung des Testergebnisses gearbeitet, die neben der „Papierlösung“ angeboten werden soll, berichtete die Stadt.

Ruth Naumann (DRK), Lars Dunkhorst (Sozialarbeiter der Samtgemeinde), Petra Schmidt (DRK), Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann in der Impfstation Schöppenstedt. Foto: sg

an die Stadt wenden und ihre Kontaktdaten per E-Mail an monika.damm@wolfenbuettel.de übermitteln.

Einige Ärzte bieten auch kostenlose Schnelltests an

Kostenlose Corona-Schnelltests bieten auch – nach Voranmeldung – einige Ärzte in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel an. Die Arztpraxen sind in der Arztauskunft Niedersachsen im Internet unter www.arztauskunft-​niedersachsen.de unter Besonderheiten/Corona-​Schnelltests zu finden. Die Liste wird sukzessive wachsen“, sagte Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Der Ausbau der Testmöglichkeiten sei ein wichtiger Schritt, um die Ausbreitung und Entwicklung des Virus in Deutschland besser kontrollieren zu können. Barjenbruch gab aber zu bedenken: „Die Erwartung, dass alle Praxen ab sofort massenhaft Tests vorrätig hätten und sofort jeden testen, könne noch nicht erfüllt werden. Tests müssten bestellt und geliefert werden.“

Warum werden nicht alle Lehrer einer Schule zeitgleich geimpft?

Neben den Corona-Tests gibt es zurzeit auch viele Fragen zur Impfstrategie im Landkreis, zu der Kreis-Pressesprecher Andree Wilhelm einige Antworten lieferte. So berichtete er, dass der Umfang der Impfungen am Donnerstag und Freitag im Impfzentrum an der Schweigerstraße geringer waren, „da die in dieser Woche erfolgenden Zweitimpfungen geringer sind“. Derzeit erfolgen zudem die Vorbereitungen für die Impfung von Lehrern sowie Beschäftigten in Grund- und Förderschulen. Die Schulträger stellen die Listen mit den impfbereiten Schulpersonal und Lehrkräften zusammen. Die auf den Listen genannten Personen erhalten dann eine Impfung im Impfzentrum. Warum nicht alle Lehrer einer Schule zeitgleich geimpft werden, dazu lagen Wilhelm keine Informationen vor.

Die Zahl der Personen, die trotz Termin für eine Impfung im Impfzentrum den Termin nicht wahrnehmen, sei gering, berichtete Wilhelm: „Ein Grund kann eine Erkrankung sein. Die Impfstoffe werden natürlich für andere impfbereite Personen genutzt. Dabei werden die Prioritäten der Impfverordnung beachtet.“ Das gelte auch für Impfreste.

Zur häufig geäußerten Kritik, dass dem Landkreis im Vergleich zu anderen Landkreisen zu wenig Impfstoff zugeteilt worden sei, erklärte der Pressesprecher des Landkreises noch: „Die Zuteilung der Impfstoffe erfolgt seitens des Landes Niedersachsen unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen. Die genannten Zahlen können von hier nicht nachvollzogen werden. Stand heute sind im Landkreis Wolfenbüttel insgesamt etwa 11.500 Impfungen erfolgt.“

Wo es wann noch freie Impftermine gibt

Am Freitagnachmittag erreichte uns zudem noch die Mitteilung der Samtgemeinde Elm-Asse, dass es in den Impfstationen in Schöppenstedt in der Eulenspiegelhalle und Remlingen im Dorfgemeinschaftshaus noch freie Termine gibt. Der nächste Impftermin in Schöppenstedt ist Dienstag, 16. März, von 9.30 bis 16 Uhr. Der nächste Impftermin in Remlingen ist Donnerstag, 18. März, von 9.30 bis 16 Uhr. Es stehen noch freie Termine für über 80-Jährige zur Verfügung. Auch die Möglichkeit eines Fahrdienstes ist gegeben. Interessenten müssen sich vorab telefonisch beim Impfteam der Samtgemeindeverwaltung Elm-Asse unter (05332) 938-334 für die Impfstation in Schöppenstedt, oder unter (05332) 938-331 für die Impfstation in Remlingen melden.

Herr Brinkmann aus Hedeper wird von Martin Hackenberg-Foroughi und Sven Hagen Damke vom DRK zum Impftermin nach Remlingen gebracht. Foto: sg

Dazu teilte uns noch Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann mit: „Alleine am ersten Tag konnten wir in Schöppenstedt 118 Menschen impfen und in Remlingen 117. Ich freue mich sehr über die gute Resonanz.“ Vor Ort organisiert Sozialarbeiter Lars Dunkhorst von der Samtgemeinde Elm-Asse den Ablauf: „Die Leute kommen zu ihrem verabredeten Termin an, melden sich am Empfang, nehmen kurz im Wartebereich Platz und können direkt zum Arzt durchgehen und werden geimpft. So schaffen wir im Schnitt alle drei Minuten eine Impfung. Dabei geht es jedoch keinesfalls hektisch zu.“

Das Impfangebot wurde innerhalb kürzester Zeit realisiert, nachdem sich zuvor die Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises auf dieses dezentrale Impfangebot in allen Einheits- und Samtgemeinden verständigt hatten. Unkompliziert seien in der Samtgemeindeverwaltung die Impftermine vergeben worden. Die Samtgemeinde hatte dafür eigens sechs Telefonleitungen geschaltet. „Das Verwaltungsteam hat diesen Bereich neben dem normalen Verwaltungsgeschäft mit hoher Motivation wahrgenommen, und das macht mich stolz und dankbar“, so Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann.

Betreut werden die zu Impfenden vom Deutschen Roten Kreuz. „Ich kann mich nur ausdrücklich bei den Helfern vom DRK bedanken. Da merkt man die jahrelange Erfahrung im Umgang mit Menschen. Einfach toll, was hier geleistet wird“, so Dirk Neumann. Unterstützung kommt außerdem von der Freiwilligen Agentur, deren Mitglieder helfend zur Hand gehen und sich mit viel Engagement und Feingefühl um die Besucher der Impfstationen kümmern.

Außerdem gab es am Freitagnachmittag noch die Mitteilung, dass Menschen ab 70 Jahren sich ab sofort in Niedersachsen um einen Impf-Termin bemühen können. Offizieller Impf-Start für diese Gruppe ist am Montag.