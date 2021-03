Einbrecher durchsuchen in Wolfenbüttel Büros und stehlen Rad

Wolfenbüttel. Mehrere Einbrüche hat die Polizei am Wochenende in Wolfenbüttel registriert. Unter anderem durchsuchten sie Büroräume und stahlen ein Rad.

Unbekannte sind nach dem Aufhebeln von Fenstern in Büroräume zweier Verwaltungsgebäude an der Harzstraße eingebrochen. Die Tatzeit lag nach Polizeiangaben zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr. In den Gebäuden seien teilweise weitere verschlossene Türen zu Büroräumen gewaltsam aufgebrochen worden. Offenbar, so die Polizei, hätten die Täter mehrere Räume nach Wertvollem durchsucht. Ob auch etwas entwendet wurde, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Der Schaden belaufe sich auf rund 5000 Euro.

Keller eines Mehrfamilienhauses ist Ziel von Einbrechern

Zu einem weiteren Einbruch kam es laut Polizei zwischen Freitag und Sonntag im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Justus-von-Liebig-Straße. Hier seien die Türen zu zwei Kellerräumen aufgebrochen und aus einem Keller ein Mountainbike der Marke Cannondale entwendet worden. Zur Höhe des entstandenen Schadens könnten aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise in beiden Fällen: (05331) 9330.

