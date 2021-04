Polizei schreitet in Wolfenbüttel gegen Corona-Verstöße ein

Wolfenbüttel. Junge Leute verstoßen gegen Coronaregeln. Sie treffen sich in einer Wohnung und auf dem Stadtmarkt in Wolfenbüttel.

Die Polizei hat in Wolfenbüttel wiederholt wegen Verstößen gegen die aktuell gültige Coronaverordnung der Landesregierung eingreifen müssen. So hätten sich am Freitagabend insgesamt fünf Personen im Alter von 22 bis 26 Jahren aus insgesamt drei Haushalten in einer Wohnung im Buchenweg in Wolfenbüttel getroffen.

Vier junge Leute aus verschiedenen Haushalten treffen sich am Stadtmarkt

Am frühen Samstag seien zudem vier Personen im Alter von 18 bis 21 Jahren aus vier verschiedenen Haushalten im Bereich des Stadtmarktes angetroffen worden. In allen Fällen seien sowohl die Abstände nicht eingehalten worden. Außerdem hätten die jungen Menschen auch keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen.

Neun Personen müssen nun mit Ermittlungsverfahren rechnen

Gegen alle neun Personen seien entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Polizei Wolfenbüttel bittet in diesem Zusammenhang alle Bürgerinnen und Bürger, die gültigen Rechtsvorschriften zum Wohle aller einzuhalten.