64-jähriger Wolfenbütteler wird Opfer eines Taschendiebs

Wolfenbüttel. Ein Portemonnaie mit Papieren und Bargeld ist einem 64-Jährigen offenbar in einem Supermarkt aus der Jackentasche gestohlen worden.

Zu einem Taschendiebstahl kam es offenbar in einem Wolfenbütteler Discounter. (Symbolbild)

Ein 64-Jähriger ist am Donnerstag zwischen 10.45 und 11 Uhr vermutlich beim Einkauf in einem Discounter an der Adersheimer Straße Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Gestohlen wurde laut Polizei das Portemonnaie mit Bargeld und diversen persönlichen Papieren aus der Jackentasche heraus. Der entstandene Schaden wird mit rund 100 Euro angegeben. Hinweise erbeten unter (05331) 9330.

red