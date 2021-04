Buslinie 421 belebt eine alte Wolfenbütteler Verbindung

Sie verkehrt täglich zwischen dem Wolfenbütteler Stadtteil Linden über den Campus Wolfenbüttel der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften nach Stöckheim. Das teilte jetzt der Regionalverband Braunschweig mit.

Von Stöckheim schaffe sie die Querverbindungen der südlichen Stadtteile Melverode, Heidberg, Südstadt und Lindenberg, um schließlich an der Helmstedter Straße zu enden. An der Haltestelle „Wolfenbüttel Klinikum“ bestehe Anschluss von und zur Regio-Bus-Linie 420 aus und in Richtung Braunschweig. An der Haltestelle „Stöckheim Großes Weghaus“ bestehe Anschluss von und zur Stadtbahnlinie 1.

Pink: „Eine attraktive Ergänzung“

Thomas Pink, Bürgermeister der Stadt Wolfenbüttel, zeigt sich sehr zufrieden mit der neuen Buslinie: „Wir schaffen so eine attraktive Ergänzung im Wolfenbütteler Busnetz mit einer Direktverbindung zwischen Ostfalia und Linden. Zugleich verkürzt sich der Weg für Pendlerinnen und Pendler aus dem Süden und Osten Wolfenbüttels zur nächsten Fahrmöglichkeit nach Braunschweig. Lange Wege zu den Bushaltestellen der Buslinie 420 entfallen, es kann an der Haltestelle Klinikum umgestiegen werden. Die Einführung kommt pünktlich zum Start der Bauarbeiten am Autobahnkreuz BS-Süd. Wir bieten bei möglichem Stau eine Umfahrung mit der Stadtbahn an.“

Markurth: „Mobilität endet nicht an der Stadtgrenze“

Ulrich Markurth, Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, dankt für die gute Zusammenarbeit zwischen allen Partnern bei diesem Projekt. „Mobilität endet nicht an der Stadtgrenze. Eine traditionelle Direktverbindung zwischen den südlichen Braunschweiger Stadtteilen Melverode und Stöckheim wird wieder eingerichtet. Diese Verbindung bestand seit Eröffnung der alten Straßenbahnlinie A und wurde vor rund 12 Jahren gekappt. Da hat zu viel Unverständnis bei den Bürgerinnen und Bürger geführt. Die damalige Entscheidung wird hiermit nun korrigiert“, erläutert Markurth.

Die Buslinie verkehrt täglich tagsüber bis etwa 21 Uhr im 30-Minutentakt nach Wolfenbüttel.

Samstags bis circa 8 Uhr, sonntags bis circa 10 Uhr sowie nach 21 Uhr verkehrt die Linie im Stundentakt.

In Braunschweig ersetzt die neues Buslinie 421 alle Fahrten der Buslinie 442.

