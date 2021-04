Fortepiano-Festwochenende mit Live-Stream aus Wolfenbüttel

Auch ohne die Möglichkeit, Publikum im Prinzenpalais empfangen zu können, setzt Ton-Art nach eigenen Angaben auch unter Corona-Bedingungen seine Veranstaltungsreihe fort, um Live-Kultur lebendig zu halten und Musikern Auftrittsmöglichkeiten zu bieten. Dazu gibt es erneut ein Fortepiano-Festwochenende, online live zu erleben.

Pianistin Sylvia Ackermann

Am Samstag, 24. April, 19 Uhr, zeigt Pianistin Sylvia Ackermann am Hammerflügel mit Vanessa Porter, Percussion, unter dem Titel Nacht und Träume Franz Schuberts Werke in neuem Licht, so Ton-Art. Zu Liedern von Schubert und seiner späten G-Dur Sonate improvisiert Vanessa Porter mit Vibraphon, Trommel und Bells. Dabei entstehen ungewohnte Klangwelten und neue Hörweisen.

Sylvia Ackermann. Foto: Veranstalter

Vanessa Porter ist eine New-Comerin der Perkussions-Szene und hat in London und Stuttgart studiert. Sie ist Gast auf vielen nationalen und internationalen Festivals und spielt in ihren Ensembles „Vanessa&Jessica Porter Duo“ und auch „Daidalos Percussion-Quartett“.

Pianist Gilad Katznelson

Am Sonntag, 25. April, 17 Uhr, wird der Pianist Gilad Katznelson virtuose Werke von Schubert/Liszt, Schumann, aber auch von Czerny und Thalberg am Mathias Müller Hammerflügel erklingen lassen und damit die Klangwelt des historischen Flügels in großer Ausdrucksvielfalt erfahrbar machen.

Seit seinen ersten Studienjahren, steht die Aufführungspraxis des 19. Jahrhunderts im Mittelpunkt seiner musikalischen Tätigkeit, so Ton-Art. Seine Begegnung mit dem weltbekannten Experten für historische Aufführungspraxis, Professor Jesper Christensen, hatte einen großen Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung. Durch historische Textquellen und Tonaufnahmen von den größten Pianisten des 19. Jahrhunderts wie Moriz Rosenthal, Raoul Koczalski und Sergei Rachmaninov versucht Gilad Katznelson, die höchste Präzision in historischen Aspekten zu erreichen.

Weitere Infos und Link unter www.tonart-wf.de

