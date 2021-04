Schnelltest-Drive-In in Wolfenbüttel erweitert Zeiten

Der am 12. April eröffnete Schnelltest-Drive-In am Schmidt-Terminal, Halchtersche Straße 33, ist gefragt. „Das Angebot wurde bereits in der ersten Woche so gut angenommen, dass wir die Öffnungszeiten ab sofort erweitern“, wird Geschäftsführerin Laura Alpers in einer Mitteilung zitiert. Auf Corona kann jetzt von Montag bis Freitag von 7 bis 17, samstags von 7 bis 12 und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 14 Uhr kostenlos getestet werden. Anmeldungen sind nicht erforderlich, Terminreservierung unter www.testpunkt-wf.de ist möglich. Auch Fußgänger, Radfahrer etc. sind willkommen.

red