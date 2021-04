Cremlingen. Die Polizei sucht nach dem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in Cremlingen in der Straße Im Moorbusche nach Zeuginnen und Zeugen.

Die Täter stiegen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über das Dach des Verbrauchermarktes in Cremlingen ein. (Symbolbild)

Einbrecher steigen in Cremlingen in Verbrauchermarkt ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über das Dach in einen Verbrauchermarkt in Cremlingen, Im Moorbusche, eingestiegen. Von hier aus seien der oder die Täter in den Büroraum des Marktes gelangt, teilt die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: (05331) 933-0.

red