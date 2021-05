„St. Petrus hilft“ in Wolfenbüttel sucht Unterstützer

Im Keller des Roncallihauses in Wolfenbüttel stehen seit Anfang April 177 gepackte Stoffbeutel. Es gibt zwei Varianten: Lebensmitteltüten mit Fleisch und vegetarische Tüten für die Menschen, die aus ethischen oder religiösen Gründen generell auf den Verzehr von Fleisch oder auf bestimmte Fleischsorten verzichten. Rund vier Stunden haben fünf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die gelieferten Lebensmittel zusammengestellt, sortiert und in die Stoffbeutel verpackt. Das tun sie seit mehr als neun Monaten jede zweite Woche, teilt die Pfarrei St. Petrus mit. Es sei kaum vorzustellen, wie viele Konserven, Toastscheiben, Nudel- oder Reispakete, Äpfel und süße Leckereien in dieser Zeit schon durch ihre Hände gegangen sind Die Engagierten wollen ihren Teil dazu beitragen, dass die Not gelindert wird. Mehr als eine Linderung könne die Lebensmittelausgabe materiell gesehen häufig nicht leisten. In einer Woche sei es ein Stoffbeutel, gefüllt mit unterschiedlichen Lebensmitteln, manchmal auch Hygieneprodukten und FFP2-Masken im Wert von rund 15 Euro.

Ein Dienst der Solidarität

In der nächsten Woche erhielten die 177 Haushalte, Einzelpersonen wie Familien, einen Lebensmittelgutschein im Wert von 10 Euro. Und doch sei das Projekt „Petrus hilft“ mehr als eine Lebensmittelvergabe. Es sei ein Netzwerk der Solidarität von Menschen, die der Wunsch verbinde, dass alle Menschen in Stadt und Landkreis das bekommen, was sie zu einem guten Leben brauchen: Eine Unterstützung, einen Blick der Zuwendung, ein gutes Wort, das während der Ausgabe nicht nur von den Ehrenamtlichen ausgeht. Nun gab es eine besondere Überraschung: Einer der Unterstützung Suchenden malte ein Aquarell der St.-Petrus-Kirche und schenkte es den Helfern.

Bisher habe die Finanzierung des Projektes pfarrei-intern auf Beschluss des Kirchenvorstandes aus dem Vermögen einer Erbschaft sichergestellt werden können. Doch bei der wachsenden Zahl an Unterstützungsanfragen und unter der Perspektive einer nach wie vor andauernden Pandemie neige sich die finanzielle Reserve dem Ende entgegen.

Ausgabe von Lebensmitteltüten muss eingeschränkt werden

Aus diesem Grund habe die Pfarrei seit dem 30. April das Verteilungsmodell umgestellt. Um eine längerfristige Versorgung aller Menschen zu garantieren, müsse die Ausgabe jetzt wöchentlich auf 75 Lebensmitteltüten beschränkt werden. Die Pfarrei werde dafür Sorge tragen, dass jeder Haushalt der Reihe nach die Möglichkeit erhält, sich eine Tasche abzuholen. Gleichzeitig sei die Pfarrei zuversichtlich, die Aktion auf diese Weise über einen längeren Zeitraum fortführen zu können. Unterstützung – auch personelle – werde dafür nach wie vor dringend benötigt. Es sei auch möglich, Lebensmittelspenden – bitte haltbar und verpackt – auf dem St. Josephsaltar in der St.-Petrus-Kirche am Harztorwall abzulegen oder Geld zu spenden auf das Konto der Pfarrei: Darlehnskasse Münster DE06 4006 0265 0038 0138 01 Stichwort: St. Petrus hilft

red