Unbekannte Täter durchsuchen Faltzelt in Hornburg

Die Polizei war in Hornburg im Einsatz. Sie sucht Täter, die in ein Faltzelt eingedrungen sind.

Bislang noch nicht ermittelt Täter haben am Samstag gegen 23.50 Uhr in der Straße Im Westerhai in Hornburg zwei Vorhängeschlösser aufgehebelt, um in das Innere eines zusammengefalteten Faltwohnwagens zu gelangen.

Die unbekannten Täter durchsuchen den Innenraum des Faltzeltes

Wie die Polizei weiter mitteilt, hätten sie den Innenraum durchsucht. Zu eventuellem Diebesgut könne die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter (05331)9330 oder (05335) 929660 zu melden.

red