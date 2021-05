Mann nach Messerstich in Schöppenstedt lebensgefährlich verletzt

In einer Schöppenstedter Wohnung in der Braunschweiger Straße ist es am Montagabend gegen 21 Uhr laut Polizeiangaben zwischen zwei 22-jährigen Männern aus bislang ungeklärten Gründen zu einer Messerstecherei gekommen. Zunächst sei der Streit verbal geführt worden.

Im weiteren Verlauf habe einer der beiden Männer auf den anderen mit einem Messer eingestochen. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt, konnte aber durch eine Notoperation im Klinikum Wolfenbüttel gerettet werden. Der Tatverdächtige konnte noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.

Tatverdächtiger bleibt vorerst in Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Tatverdächtige am Dienstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Wolfenbüttel vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Weitere Ermittlungen laufen.

red