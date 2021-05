Wolfenbüttel. An den Wochenenden 15./16. und 22./24. Mai ist jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 16. Mai, ist zum Museumstag der Eintritt frei.

Lessinghaus in Wolfenbüttel öffnet an zwei Wochenenden

Museumsbesucherinnen und -besucher können von diesem Samstag, 15. Mai, an wieder ins Lessinghaus. Die Öffnungszeiten beschränken sich laut Herzog-August-Bibliothek (HAB) zunächst auf die Wochenenden 15./16. und 22./24. Mai, jeweils 11 bis 16 Uhr. Am Sonntag, 16. Mai, dem Internationalen Museumstag, ist der Eintritt frei. An allen anderen Tagen bleibt der Eintritt für alle reduziert auf 3 Euro. Eine Anmeldung und Terminabsprache ist erforderlich unter (05331) 808203 oder per E-Mail an kulturprg@hab.de

Auf den Spuren des Dichters, Kritikers, Dramaturgen und Gelehrten

Im ehemaligen Wohnhaus von Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) können sich Besucher auf die Spuren des Dichters, Kritikers, Dramaturgen und Gelehrten begeben, so die HAB weiter. Die Dauerausstellung „Lessings Leben und Werk in Wolfenbüttel“ erzählt von seiner Zeit als Bibliothekar der Wolfenbütteler Bibliothek. Sie stellt die letzten Jahre seines Schaffens in den Kontext seines Lebens und seiner Zeit.

Masken müssen getragen werden

„Wie bei allen Maßnahmen zur Eingrenzung des Coronavirus hat der gesundheitliche Schutz der Mitarbeiter und Besucher auch bei der Wiedereröffnung des Lessinghauses höchste Priorität. Die Einhaltung von Abstandsregeln und das Tragen von eigenen medizinischen oder FFP2-Masken sind während des gesamten Aufenthalts im Museum notwendig“, heißt es in der Mitteilung der Bibliothek weiter.

Die musealen Räume der Bibliotheca Augusta bleiben weiterhin wegen Baumaßnahmen geschlossen.

Weitere Informationen unter www.hab.de und (05331) 808203.

red