Wolfenbütteler Klinikum lockert seine Besuchsregeln

Im Städtischen Klinikum können sich ab Donnerstag wieder mehr Patienten über Besuch freuen: Eine hohe Impfquote der Mitarbeiter und lückenlose Tests bei Patienten sowie die stetig sinkenden Inzidenzen ließen eine erneute Lockerung der Besuchsregeln zu, teilt die Einrichtung mit. Davon profitieren würden Patienten mit einer mindestens dreitägigen Verweildauer.

Ab dem vierten Tag ist Besuch erlaubt

Jeder Patient, der länger als drei Tage stationär aufgenommen werde, dürfe ab dem vierten Tag seit Aufnahme in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr maximal einen Besucher pro Tag empfangen. Dieser erhalte vorab einen Antigenschnelltest und eine entsprechende Bescheinigung – wahlweise schriftlich oder digital über die PassGo-App -- direkt im Klinikum. Ausnahmen, so heißt es, gelten für vollständig geimpfte und genesene Besucher. Diese müssten ihren Impfausweis bzw. einen Genesenennachweis vorlegen. Die Vorlage eines negativen Coronatests aus einem offiziellen Testzentrum berechtige ebenfalls zum Zutritt ohne erneute Testung.

Das Testregime bleibe unverändert: Bereits seit November wird jeder ambulante und stationäre Patient im Rahmen der Diagnostik oder Behandlung getestet – zum Teil sogar mehrfach, so das Klinikum. Auch die Mitarbeiter seien weiterhin verpflichtet, sich mindestens einmal in der Woche testen zu lassen.

Weiterhin gelten die Hygiene- und Abstandsregeln

Der Besuch einer Einzelperson bei Palliativpatienten, Lebenspartner von Schwangeren im Kreißsaal und nach der Entbindung (zwischen 14 und 16 Uhr zum Test; danach bis 18 Uhr Besuch) sowie der im Einzelfall ärztlich erlaubte Besuch bei Schwerstkranken und Patienten der Intensivstation sei weiterhin möglich. Es bleibe bei Besuchen auch weiterhin dringend notwendig, sich an die geltenden Abstandsregelungen, das durchgängige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sowie die Hust- und Niesetikette und das regelmäßige Händewaschen und Lüften zu halten. Auch eine vollständige Impfung rechtfertige keine Ausnahme. Für einen Besuch sei eine telefonische Anmeldung unter (05331) 9341010 erforderlich.

red