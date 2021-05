Das Wohnmobil steckt am Wolfenbütteler Forum fest.

Wohnmobil fährt sich am Wolfenbütteler Forum fest

Die Wolfenbütteler Feuerwehr ist am Freitagmittag zu einem Einsatz am Einkaufscenter „Forum“ in Wolfenbüttel gerufen worden. Ein Wohnmobil hat sich im Bereich der Auffahrt festgefahren.

Statiker wurde nachgefordert

Um das Wohnmobil zu befreien, musste die Ortsfeuerwehr ein Stahlrohr vom Dach entfernen. Das Fahrzeug konnte somit befreit und anschließend abgeschleppt werden. Die Auffahrt sowie das Parkdeck sind derzeit komplett gesperrt. Ein angeforderter Statiker soll einschätzen, ob die Auffahrt wieder freigegeben werden kann und ob aufgrund des fehlenden Rohrs keine Gefahr mehr besteht, teilt die Feuerwehr mit.

+++Dieser Artikel wird aktualisiert+++