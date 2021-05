Kreis Wolfenbüttel: Einbrecher entwenden Pflanzenschutzmittel

Hedeper. Die Polizei sucht nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in Hedeper Hinweise auf die Täter. Sie entwendeten größere Mengen Pflanzenschutzmittel.

Wie die Täter das Pflanzenschutzmittel aus der Lagerhalle in Hedeper (Kreis Wolfenbüttel) abtransportierten, ist bisher unbekannt. (Symbolbild)

Unbekannte Täter drangen zwischen Montagmittag und Dienstagfrüh in eine Lagerhalle eines Großhandels in Hedeper, Bahnhofstraße, ein. Sie entwendeten eine größere Menge an Pflanzenschutzmitteln. Zum Schaden sowie zur Art des Abtransportes machte die Polizei keine Angabe. Hinweise: (05331) 933-0.