Wolfenbütteler Polizei sucht verunglückten Audi-Fahrer

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei Wolfenbüttel am frühen Samstagmorgen. Die Rettungskräfte wurden um 5 Uhr von der Audi-Notruffzentrale via E-Call zum Unfallort am Ahlumer Kreisel gerufen. Als die Feuerwehr dort eintraf, fand sie jedoch keine eingeklemmte Person in dem Audi vor, der einige Meter nach dem Kreisel in Richtung Ahlum im Graben lag. Sie fand überhaupt keinen Fahrer vor und begann deshalb im Umfeld des Unfallortes mit der Suche nach dem Fahrer oder der Fahrerin des Audis. Diese Suche war jedoch erfolglos, so dass die Feuerwehr wieder einrückte und der Polizei Wolfenbüttel die weiteren Ermittlungen überließ. Die Polizei teilte am späten Samstagvormittag auf Nachfrage mit, dass derzeit noch die Ermittlungen laufen und vorerst keine Aussagen gemacht werden können.

