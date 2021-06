Tonart lädt zu indischem Konzert mit Präsenzpublikum ein

Indische Sitarklänge, Piano und Schlagzeug sollen im Innenhof des Prinzenpalais für Live-Publikum erklingen. Mit dem traditionellen indischen Programm, das mit modernen Fusion-Klänge kombiniert wird, möchte die Kulturinitiative Tonart laut Mitteilung zu einem Konzertangebot mit Präsenzpublikum zurückkehren.

Das Konzert findet bei schönem Wetter am Samstag, 5. Juni, ab 19 Uhr im Innenhof des Prinzenpalais statt. Geboten werde die „Magie des indischen Raga“ mit dem Sitaristen Matyas Wolter und Arup Sengupta an der Tabla, sowie dem Pulsar Trio, in dem sich Matyas Wolter, Beate Wein, Klavier und Aaron Christ, Schlagzeug, zum Jazz-Fusion-Weltmusik- Ensemble zusammenfinden. Entsprechend der Corona-Verordnung dürfe auch die kulinarische Umrahmung dieses Konzertes mit Snacks und indischem Gewürztee angeboten werden. Bei schlechtem Wetter müsse die Besucherzahl begrenzt werden. Kartenvorverkauf unter www.tonart-wf.de, sowie bei Bücher Behr und an der Abendkasse. Die Preiskategorien variieren je nach Platz von 5 bis 20 Euro.

red