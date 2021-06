Polizei kontrolliert Fahrer mit vermutlich „frisiertem Roller“

Die Kontrolle fand auf der Bahnhofstraße in Wolfenbüttel statt.

Nach einem Zeugenhinweis hat eine Streife der Polizei am Mittwoch, 2. Juni, 17.15 Uhr, einen 17-jährigen Motorrollerfahrer in der Bahnhofstraße in Wolfenbüttel kontrolliert. Der Zeuge hatte angegeben, dass der Fahrer teilweise mit zirka Tempo 75 auf der Maschine unterwegs gewesen war, obwohl der Mofaroller lediglich eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 25 besitzt, heißt es im Polizeibericht.

Roller wurde sichergestellt

Bei der Kontrolle hätten sich Hinweise ergeben, dass der Roller vermutlich „frisiert“ worden war. Das Fahrzeug sei zur Prüfung sichergestellt worden. Zudem besteht der Verdacht, dass der Roller ohne entsprechende Versicherung in Betrieb genommen worden war, so die Polizei weiter.

Fahren ohne Fahrerlaubnis?

Gegen den 17-jährigen Fahrer seien verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, so zum Beispiel wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

red