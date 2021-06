Wolfenbüttel. Nur noch einmal mähen am Freitag, dann geht’s los. Der neugestaltete Spielplatz steht ab Samstag zum Spielen zur Verfügung und bietet viel Neues.

Gespielt wird ab Samstag Spielplatz am Pfingstanger in Wolfenbüttel wird freigegeben

Es darf gespielt werden: Am Samstag, 5. Juni, wird der sanierte Kinderspielplatz „Am Pfingstanger“ zur Nutzung freigegeben. Nach Abschluss der Bauarbeiten im April musste der neu eingesäte Rasen erst noch wachsen, so die Stadt. An diesem Freitag wird das erste Mal gemäht, dann kann’s losgehen. Um eine behutsame Nutzung der Rasenflächen wird noch gebeten, da diese noch eine Weile etwas empfindlicher sind.

Graffiti-Künstler gestaltet den Eingang

Vom alten Spielplatz „Am Pfingstanger“ blieben Nestschaukel und Tischtennisplatte erhalten. Der Streetballkorb wurde versetzt und mit einer befestigten Fläche und einem neuen Ballfangzaun versehen. Die Betonelemente im Eingangsbereich wurden durch einen lokalen Graffiti-Künstler gestaltet, beschreibt die Verwaltung.

Neue Seilbahn ist installiert

Neu ist eine 25 Meter lange Seilbahn, ebenso eine Kletteranlage mit Balancierelementen und Hangrutsche. Für kleinere Kinder wurde ein Sandspielbereich mit Rutsche und Wackeltieren geschaffen. Dazu kommen zwei Aufenthaltsbereiche mit Bänken Pflanzungen.

Arbeiten an Paul-Francke-Straße beginnen

In der nächsten Woche beginnen die Bauarbeiten für die Komplettsanierung des Kinderspielplatzes an der Paul-Francke-Straße. Sie soll bis Mitte Juli fertig sein.

red