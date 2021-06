Unfall in Wolfenbüttel Unfall auf A39 bei Cremlingen – Wagen schleudert in Wald

Ein Autounfall hat sich am Mittwochabend auf der Autobahn 39 in Cremlingen in Fahrtrichtung Wolfsburg ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist ein Fahrzeug aus ungeklärten Gründen in den Wald geschleudert worden. Der Fahrer des Wagens kam ins Krankenhaus.

Es gab offenbar keine Einwirkungen von anderen Verkehrsteilnehmern. Eine kurzzeitige Vollsperrung der Strecke war die Folge des Unfalls um kurz vor 19 Uhr. Auch Stunden danach war das Abschleppunternehmen noch damit beschäftigt, den Wagen zu bergen. Er hat Totalschaden.

red