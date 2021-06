Wolfenbüttel. Mit Gesichtsverletzungen muss eine 41-Jährige in Wolfenbüttel ins Krankenhaus. Ihr 25-jähriger Partner hatte sie zuvor schwer verprügelt.

Die Polizei sprach gegen einen 25-Jährigen in Wolfenbüttel ein Annäherungsverbot aus. Der Mann hatte seine Partnerin krankenhausreif geprügelt (Symbolbild).

Körperverletzung Mann schlägt in Wolfenbüttel seine Partnerin krankenhausreif

Ein 28 Jahre alter Mann hat auf seine 41 Jahre alte Partnerin in Wolfenbüttel eingeprügelt - sie kam vorübergehend in ein Krankenhaus. In der Nacht zu Samstag verschaffte sich der 28-Jährige zunächst gewaltsam Zugang zu der Wohnung der Partnerin, wie die Polizei mitteilte.

Wolfenbüttelerin verprügelt - blutende Wunden im Gesicht

Er habe sie anschließend mit Schlägen und Tritten verletzt. Den Angaben zufolge erlitt die 41-Jährige blutende Wunden im Gesicht. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 28-Jährige flüchtete. Gegen ihn wurde ein Aufenthalts- und Näherungsverbot von zehn Tagen ausgesprochen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Am Samstagmorgen war der Täter weiterhin flüchtig.

