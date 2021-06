Unfall - Motorradfahrerin erfasst Jogger im Kreis Wolfenbüttel

Auf der Landesstraße 495 zwischen Halchter und Adersheim hat sich am Sonntagvormittag ein schwerer Motorradunfall ereignet.

Motorradfahrer erfasst einen Jogger auf der L 495 zwischen Halchter und Adersheim

Wie die Polizei mitteilt, sei ein Motorradfahrerin (60) mit einem Jogger (52) zusammengestoßen. Beide Menschen seien kurz nach dem Unfall nicht ansprechbar gewesen, so ein Polizeisprecher in einer ersten Meldung.

Wie die Polizei nun weiter mitteilt, habe der Jogger vermutlich von Wolfenbütteler Seite her kommend die Fahrbahn in Richtung Oderwald überqueren wollen. Die Motorradfahrerin habe dem Mann wohl nicht mehr ausweichen können, so dass es zum Zusammenstoß gekommen sei. Der Jogger wie auch die Motorradfahrerin seien schwer verletzt worden.

Die Unfallstelle auf der L 495 zwischen Halchter und Adersheim ist eben gesperrt

Rettungskräfte kümmerten sich sofort um die Verletzten. Auch der ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 30 ist im Einsatz gewesen. Er habe die Motorradfahrerin in eine Klinik nach Hannover geflogen, hieß es. Die L 495 ist an der Unfallstelle gesperrt, um den Einsatzkräften freien Zugang zu verschaffen.

Erst vor kurzem hatte es einen Motorradunfall bei Dettum im Landkreis Wolfenbüttel gegeben.

Der Artikel wird aktualisiert.