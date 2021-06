Wolfenbüttel: Seniorin wird Opfer eines Trickbetrugs

Zwei Trickbetrüger sind am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr unter dem Vorwand Handwerker zu sein in die Wohnung einer Seniorin in der Straße Am Pfingstanger gelangt. Laut Polizei hätten die als „Handwerker“ sich ausgebenden Trickbetrüger nach kurzer Begutachtung der Wasserrohre nach einem angeblichen Wasserrohrbruch die Wohnung wieder verlassen. Kurze Zeit später hätte die Seniorin das Fehlen von Bargeld und Schmuck festgestellt. Einer der Handwerker müsse Diebesgut entwendet haben. Beschreibung der „Handwerker“: 25 bis 30 Jahre alt, kräftige Statur, dunkle Haare, bekleidet mit blauem Overall und mit Zivilkleidung. Hinweise: (05331) 933-0.

Autofahrer begeht nach Unfall am Baumarkt-Parkplatz Fahrerflucht

Weiterhin meldet die Polizei: Ein bislang unbekannter Autofahrer sei am Mittwochvormittag zwischen 10.55 und 11.30 Uhr mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Schweigerstraße abgestellten roten VW Passat gestoßen und beschädigte diesen an der Fahrerseite. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 4000 Euro zu kümmern. Hinweise: (05331) 933-0.

red