Wolfenbüttel: Kurzfristig Impftermine mit Astrazeneca frei

Die Impftermine für Astrazeneca seien verfügbar, solange der Vorrat reiche, so der Landkreis Wolfenbüttel (Symbolbild)

Im Impfzentrum Wolfenbüttel sind für diesen Freitag, 25. Juni, kurzfristig Impftermine mit dem Astrazeneca-Impfstoff zu vergeben, das teilt der Landkreis mit. Personen, die 60 Jahre oder älter sind und noch keinen Impftermin haben, können sich telefonisch unter (05331) 84 631 bis spätestens Donnerstag, 24. Juni, 15 Uhr anmelden.

Lesen Sie auch:Der Ansturm auf Wolfenbütteler Hausarztpraxen ist enorm

Eine Anfrage sei auch unter impfzentrum-termine@lk-wf.de möglich. Die Anfragen können allerdings nur bearbeitet werden, wenn folgende Angaben gemacht werden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Terminanmeldungen mit unvollständigen Angaben können aufgrund der Kurzfristigkeit nicht bearbeitet werden. Termine können dann nicht vergeben werden. Das Impfzentrum Wolfenbüttel weise darauf hin, dass eine Impfung nur mit erfolgter Terminbestätigung durch das Impfzentrum Wolfenbüttel möglich ist. Eine Impfung ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich. Das Angebot gelte, so lange der aktuelle Vorrat an Astrazeneca-Impfstoff ausreicht.

red