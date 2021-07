Einbrecher dringen in Wolfenbütteler Supermarkt ein

Ein Einbruch in einen Supermarkt und ein verletzter Motorradfahrer beschäftigen die Polizei Wolfenbüttel. Bislang nicht ermittelte Täter sind in Wolfenbüttel in der Nacht zu Montag zwischen 1.20 und 3.50 Uhr in den Markt an der Schweigerstraße eingedrungen, nachdem sie sich über das Dach Zugang verschafft hatten, heißt es im Polizeibericht vom Montag. Derzeit werde ermittelt, ob es zu einem Diebstahl gekommen sei, der Schaden werde mit 15.000 Euro angegeben. Zeugen:(05331) 9330.

16-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Auf der Kreisstraße 9, nördlich von Ampleben, war am Sonntag kurz nach 16 Uhr der Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 16-Jährige in einer Linkskurve mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der junge Mann rutsche unterhalb der Leitplanke durch und verletzte sich hierbei leicht. Er musste in das örtliche Krankenhaus gefahren werden, so die Polizei. Es sei Schaden von zirka 1000 Euro entstanden. Derzeit könne noch keine Aussage getroffen werden, weshalb der Mann von der Fahrbahn abgekommen sei.

red

