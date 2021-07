Kreis Wolfenbüttel bietet ab Dienstag kurzfristig Impftermine

Im Impfzentrum an der Schweigerstraße sind von diesem Dienstag, 13. Juli, an kurzfristige Impfungen möglich. Laut Kreis gilt dies zunächst für Erstimpfungen mit Astrazeneca. Es wird die Kreuzimpfung angeboten – die Erstimpfung erfolgt mit Astrazeneca, die Zweitimpfung nach sechs Wochen mit einem mRNA-Impfstoff (Moderna oder Biontech).

Termine für Johnson & Johnson

Ab Donnerstag, 15. Juli, sind laut Verwaltung weitere Termine für eine Impfung mit Johnson & Johnson zu vergeben. Hier ist nur eine Impfung notwendig. Es stehen mehrere hundert freie Termine für Astrazeneca und Johnson & Johnson zur Verfügung. Dafür hat das Impfzentrum eine Sonderlieferung des Landes erhalten, um in Hinblick auf die kommenden Monate möglichst viele Impfangebote an die Bevölkerung zu machen.

Termine können über das Impfportal oder die Hotline des Landes vereinbart werden: www.impfportal-niedersachsen.de oder (0800) 9988665.

Für den Impfstoff von Johnson & Johnson ist ausnahmsweise auch eine Anmeldung über das Impfzentrum per Mail an impfzentrum-termine@lk-wf.de möglich. Name, Vorname und Geburtsdatum sowie vollständige Adresse mit Telefonnummer und Terminwunsch müssen genannt werden. Mögliche Termine sind am Donnerstag, 15., Freitag, 16., oder von Dienstag, 20., bis Freitag, 23. Juli, jeweils zwischen 9 und 18.15 Uhr, so die Landkreisverwaltung.

