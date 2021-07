Der Wolfenbütteler Eckbert Schulze schreibt einen Roman

„Familie Wedel – Der Anfang“ – so lautet der Titel des ersten Teils eines Romans, den der Wolfenbütteler Eckbert Schulze geschrieben hat. Er erzählt die Geschichte einer niedersächsischen Bauernfamilie in der Zeit von 1945 bis 1948. Die Orte, an denen die Geschichte spielt, sind authentisch, die Handlung ist fiktiv. Jürgen Kumlehn, der in Wolfenbüttel die Geschichte der Juden erforscht, hat das Buch gelesen – 542 Seiten, kleingedruckt. Sein Urteil: „Ich bin fasziniert.“

„Das Buch halte ich für eine bewundernswerte Fleißarbeit. Der Roman mit vielen Bezügen zu tatsächlichen Orten und Ereignissen in der Region besteht sehr weitgehend aus direkten Dialogen, deren logische Zusammenfügung durch den Autor über 500 Seiten ein hohes Maß an Fantasie und auch Kenntnis bäuerlichen Lebens sichtbar macht“, sagt Kumlehn.

Schulze studierte Pädagogik und Geschichte bei der Bundeswehr

„Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert“, meint Schulze, den die meisten Wolfenbütteler als CDU-Ratsherrn kennen. Schulze studierte Pädagogik und Geschichte bei der Bundeswehr. Er erzählt, dass er sich für seinen Roman mit sehr vielen Zeitzeugen unterhalten habe, die heute 80 bis 90 Jahre alt seien und die Nachkriegszeit noch gut vor Augen gehabt hätten.

Kumlehn sagt dazu: „Der Autor beschreibt das Leben der Bauernfamilie Wedel ab dem damals bekannt gewordenen Tod Hitlers am 30. April 1945, verbunden mit Einwohnern der Region um Lehre und informiert auch über das ständige Eintreffen von Flüchtlingen aus den damals noch deutschen Ostgebieten. Trotz mancher furchtbarer Schicksale und und drängender Probleme in dieser quasi gesetzlosen Zeit beschreibt der Autor dieses neue Leben etwas zu sehr als ,heile Welt’: Die Bauernfamilie findet für jedes Problem immer erstaunlich schnell eine beste Lösung.“ Im Klappentext schreibt der Autor: „In diesem Umfeld versuchen Angehörige einer niedersächsischen Bauernfamilie sich durchzuschlagen, um etwas Neues und Erfolgreiches für die Zukunft zu beginnen.“

„Das stimmt und stimmt auch nicht: Denn das „Durchschlagen“ stellt sich als großer und manchmal auch kriminell anzusehender Raubzug der Familie durch plötzlich kaum noch bewachte Wehrmachdepots dar“, meint Kumlehn. Es sei erstaunlich, wie viele Depots es dieser Art in der Region Braunschweig von Goslar bis Helmstedt und bei Braunschweig gegeben hat. In diesen beinahe „Schlaraffenorten“ habe so ziemlich alles geklaut werden können – vom Traktor über Motorräder, Pferden, Autos, Lebensmittel, Zigaretten, Kaffee, Baumaterialien, Werkzeuge und noch vieles mehr – und manchmal auch mit Hilfe britischer „Besatzer“ „erworben“ werden.

Der Autor dokumentiere so einen riesigen Schwarzmarkt mit Kaffee- und Zigarettenwährung vor der Währungsreform und auch die Tatsache, dass Nationalsozialisten offenbar wie die Mäuse im Speck gelebt hätten. Es sei auch offen mit vielartigen militärischen und nationalsozialistischen Devotialien gehandelt worden.

Ein interessanter Beitrag zur braunschweigischen Landesgeschichte

Kumlehn meint aber auch: „Einige furchtbare Erkenntnisse über die seinerzeit bekannt werdenden Grausamkeiten des NS-Regimes tauchen kurz auf - allerdings kaum regionale - und werden aus meiner Sicht nur ungenügend gewürdigt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den Begriff ,Befreiung vom Nationalsozialismus’ in diesem Buch gelesen habe.“ Eine kritische Würdigung der Vergangenheit fehle in diesem Buch. „Dennoch ist es aus meiner Sicht ein interessanter Beitrag zur braunschweigischen Landesgeschichte – einerseits zustimmend und andererseits unbedingt auch kritisch zu lesen.“ Der zweite Teil des Romans sei in Arbeit, so Schulze.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de