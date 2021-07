Kreis Wolfenbüttel unterstützt Vereine mit Corona-Hilfen

Auf seiner vermutlich letzten Sitzung vor der Kommunalwahl im September hatte der Wolfenbütteler Kreistag eine umfangreiche Tagesordnung zu bearbeiten. Hier sind weitere wichtige Entscheidungen des Kreistages.

Corona-Hilfen für Vereine: Vereine waren und sind während der Pandemie besonderen Belastungen ausgesetzt. Der Kreistag hat daher beschlossen, die Vereine im Kreis finanziell zu unterstützen. Dafür wurde ein Förderprogramm in Höhe von 200.000 Euro aufgelegt. Anträge können ab sofort bis zum 16. September 2021 gestellt werden. Die Anträge sind digital über das Serviceportal des Landkreises einzureichen: https://www.lkwf.de/vereinshilfe. Der Landkreis ruft zudem zu Spenden auf: Alle Unternehmen und Privatpersonen, die dieses Ziel unterstützen, können einen Beitrag über ein Konto des Landkreises leisten. So kann die Fördersumme erhöht werden, davon profitieren die Vereine. Zur Überweisung ist der Verwendungszweck „Coronahilfen für Vereine im Landkreis Wolfenbüttel“ anzugeben. Es können nur Spenden berücksichtigt werden, die bis zum 16. September 2021 auf folgendes Konto eingegangen sind: IBAN: DE70 2505 0000 0009 8020 42; BIC: NOLADE2HXXX.

Sprachförderung: Bei vier Gegenstimmen von der Alternative für Deutschland stimmte der Kreistag der Einrichtung von sieben unbefristeten Vollzeitstellen in der Deutsch-Sprachförderung im Bildungszentrum zu. Seit 2016 bekamen diese Dozenten nur befristete Arbeitsverträge. Da die Sprachförderung von Zugewanderten inzwischen jedoch eine Daueraufgabe ist und um die gefragten Dozenten halten zu können, wurden jetzt die Stellen in unbefristete Vollzeitstellen umgewandelt. In Wolfenbüttel steigen die Teilnahmezahlen an diesen Kursen seit 2014 kontinuierlich und erreichten 2017 mit 2.171 Teilnahmen und 17.396 Unterrichtseinheiten den Höchststand. 2018 gab es bei 1.500 Teilnahmen 13.098 Unterrichtseinheiten, im Jahr 2019 bei 922 Teilnahmen 10.000 Unterrichtseinheiten.

Kreismagazin: Die zweijährige Pilotphase mit einer befristeten 0,5 Projektstelle zur Errichtung eines Kreismagazins wird bis zum 31. August 2022 verlängert, beschloss der Kreistag. Die Stelleninhaberin hatte ihr Arbeitsverhältnis im Januar gekündigt, so dass ein Vierteljahr an dem Projekt Kreismagazin nicht weitergearbeitet werden konnte. Inzwischen gibt es eine Nachfolgerin, so Landrätin Christiana Steinbrügge, die derzeit noch eingearbeitet wird. Das aktualisierte Enddatum der Laufzeit des Pilotprojekts wurde vom Kreistag nun auf den 31. August 2022 terminiert. Uwe Lagosky (CDU) erinnerte daran, dass der Ursprungsantrag für das Kreismagazin vom 27. Februar 2017 stammt. Steinbrügge berichtete, dass eventuell das Kreismagazin mit einem geplanten Geopark-Magazin auf der Hofstelle in Klein Denkte verwirklicht werden könnte.

Sonderförderprogramm Musikprojekte für Senioren: Aus diesem mit 40.000 Euro bestückten Sonderförderprogramm wurden wegen Corona bisher kaum Mittel angefordert. Nun hat der Förderverein „Oldies-but-Goldies-Gardessen“ für die musikalische Betreuung für bettlägerige oder Demenzkranke Heimbewohner die Anschaffung von Instrumenten und Rhythmusgeräten beantragt, mit denen der betroffene Personenkreis regelmäßig durch eine Alltagsbegleitung auf ihren Zimmern besucht werden soll. Gewährleistet sei so eine individuelle, auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene und aktive Teilhabe an und mit Musik, wodurch das Wohl- und Wertbefinden der Heimbewohner wie auch die Lebensmotivation gesteigert werde, heißt es in dem Antrag. Der Kreistag bewilligte dem Förderverein 3000 Euro.

Schulhunde: Ein von der AfD beantragter Zuschuss in Höhe von 50 Prozent zu den Kosten der Ausbildung und Tierarztkosten für Schulhunde an den kreiseigenen Schulen, ersatzweise 500 Euro je Hund und Schuljahr, wurde vom Kreistag mit Mehrheit abgelehnt. Es gebe kein wirklich großes Problem mit der Finanzierung der Schulhunde, wusste FDP-Kreistagsmitglied Björn Försterling. Zumindest sei kein Fall aus dem Landkreis Wolfenbüttel bekannt. Christiane Wagner-Judith (Grüne) wusste noch zu berichten, dass Schulhunde positive Auswirkungen auf den Schulalltag hätten. An den kreiseigenen Schulen gibt es zurzeit insgesamt sieben Schulhunde. An der Carl-Gotthard-Langhans-Schule sowie an der IGS Wallstraße befindet sich gerade je ein Hund in der Ausbildung zum Schulhund. An der IGS Schöppenstedt sind sogar zwei Hunde in Ausbildung. Die Ausbildung der Mensch-Hund-Teams kostet etwa 1.300 Euro. Die Kosten können über die Fortbildungskosten des Landesbudgets der Schulen abgerechnet werden, erfuhren die Kreistagsmitglieder. Ein Zuschuss des Kreises sei also nicht erforderlich.

