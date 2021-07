Das Klinikum Wolfenbüttel ist Ziel einer Hacker-Attacke

Das Städtische Klinikum Wolfenbüttel am Alten Weg.

Wegen einer Hacker-Attacke auf das IT-System des Klinikums Wolfenbüttel in der Nacht zu Mittwoch, 14. Juli, ist der Betrieb unmittelbar auf eine analoge Arbeitsweise mit Papier und Stift umgestellt worden. Die Computersysteme sind vorsorglich heruntergefahren worden. Das teilt die Stadt Wolfenbüttel am Mittwochnachmittag mit.

Hockertz beruhigt zur Lage

„Aus Sicht unserer Patientinnen und Patienten ist sicherlich die wichtigste Information, dass die medizinische Versorgung sichergestellt ist“, wird der stellvertretende ärztliche Direktor Dr. Thomas Hockertz zitiert.

Bei Rettungsleitstelle abgemeldet

Das Klinikum war aufgrund des IT-Vorfalls und der mangelnden Datenverfügbarkeit bis Mittwochmittag bei der Rettungsleitstelle abgemeldet, ist seitdem aber wieder medizinisch voll einsatzfähig, schildert die Stadt.

Probleme bei Arztbriefen, Termin vereinbaren

Einschränkungen, digital erfasste Patientendaten abzurufen oder weiterzugeben (zum Beispiel Arztbriefe), bestehen mit Stand Mittwoch, 15 Uhr, noch. Bürgerinnen und Bürger mit bereits vereinbarten Terminen werden daher gebeten, sich vor dem Besuch telefonisch zu melden, ob der Termin möglich ist oder gegebenenfalls verschoben werden muss, bittet die Verwaltung.

Externe Experten sind eingeschaltet

Derzeit arbeitet die IT des Klinikums auch mit Hilfe externer Experten daran, die Systeme wieder nach und nach verfügbar zu machen. „Aufgrund des Umfangs und der Komplexität unseres IT-Systems und der Fülle an Daten können wir noch nicht abschätzen, wann dieser Prozess abgeschlossen sein wird“, so Geschäftsführer Axel Burghardt. Auch wird geprüft, wie die Schadsoftware auf die Klinik-Server gelangen konnte.

Klinikum wird erpresst – Es geht um Geld

Bei dem Hacker-Angriff sind nach bisherigen Erkenntnissen jedoch keine Daten gestohlen worden. Dem Hacker geht es um Geld – das Klinikum wird erpresst. Die Polizei hat die Ermittlungen in dieser Angelegenheit übernommen, so Stadt-Pressesprecher Thorsten Raedlein abschließend. red

