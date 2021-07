Wie man das Leben im Kreis Wolfenbüttel verbessern kann

Der Vertrieb von regionalen Produkten, so wie hier an der neuen Verkaufsstation in Halchter an der Harzburger Straße, soll gefördert werden und damit die Kaufkraft vor Ort gehalten werden, heißt es im vom Kreistag beschlossenen Handlungskonzept für nachhaltige Entwicklung.

Der Kreistag hat soeben das 25 Seiten umfassende Handlungskonzept zur nachhaltigen Entwicklung im Landkreis Wolfenbüttel 2030 beschlossen. Doch was beinhaltet das Konzept, das Landrätin Christiana Steinbrügge (SPD) am Donnerstagabend, 18 Uhr, an der Fakultät Recht/Brunswick European Law School (BELS) der Ostfalia Hochschule vorstellen wird? Das Konzept basiert auf dem bereits 2016 erarbeiteten Zukunftsprofil des Landkreises sowie den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Auf 25 Seiten wurde nun zusammengefasst, wie nachhaltiges Handeln im Landkreis und der Landkreisverwaltung verankert werden kann.

„Global denken – lokal handeln“: Das auf mehreren Veranstaltungen mit Vertretern von Politik, Verwaltung, Vereinen und Verbänden erarbeitete Handlungskonzept 2030 soll dazu beitragen, nachhaltige Entwicklung in konkretes Handeln von Politik und Verwaltung umzusetzen und dort langfristig zu verstetigen, heißt es im Vorwort. Es soll zudem regionale Akteure animieren, sich gemeinsam mit dem Landkreis unter dem Ansatz „Global denken – lokal handeln“ auf den Weg zu machen. Das vom Kreistag bei acht Enthaltungen beschlossene Handlungskonzept enthält Visionen, aber auch konkrete Vorschläge für den Landkreis, die durch folgende drei Leitideen ausgedrückt werden:

„Mehr Zeit für Menschen“ steht für das Miteinander und Füreinander im Landkreis, für sozialen Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe. Dazu gehört zum Beispiel die Mitmach- und Anpackkultur in den Städten und Gemeinden des Landkreises. Dieses Engagement unterstützt der Kreis und hilft bei der Umsetzung von Ideen, wie man das Leben vor Ort verbessern kann.

„Besser statt mehr“ betont die Lebensqualität. Statt höher, schneller und weiter setzt der Kreis auf Nachhaltigkeit im Sinne von generationsübergreifender und globaler Gerechtigkeit sowie auf sozial, ökologisch und wirtschaftlich ausgewogene Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeit. Beispiele hierfür sind Natur- und Klimaschutzprojekte, aber auch die Priorität für Bildung.

„Das Lokale gewinnt an Bedeutung“ richtet den Blick auf Wirtschaft, Infrastruktur, Naherholung und Tourismus. In enger Zusammenarbeit mit der Ostfalia Hochschule will der Kreis die wissenschaftlichen Potenziale für innovative Produkte und Dienstleistungen besser nutzen. Die Erzeugung und der Vertrieb von regionalen Produkten soll gefördert werden und damit die Kaufkraft vor Ort gehalten werden. Und schließlich geht es darum, die zahlreichen Attraktionen für Freizeit und Erholung besser zu erschließen und zu vermarkten.

Reaktionen der Politik: An dem vorliegenden Handlungskonzept müsse nun ständig weitergearbeitet werden, erklärte Lennie Meyn von der SPD. Die Wertigkeit des Konzeptes werde durch die Einrichtung eines eigenen Referats in der Landkreisverwaltung verdeutlicht, ergänzte der SPD-Fraktionsvorsitzende Harald Koch. Holger Barkhau (Grüne) erklärte: „Wir haben jetzt eine strategische Planung vorliegen. Wir stehen am Beginn einer Entwicklung. Die Ideen müssen jetzt in praktische Politik umgesetzt werden.“ Uwe Lagosky (CDU) sprach von einem guten Konzept, bei dem man über einige Punkte, insbesondere aus dem Bereich Landwirtschaft, aber strittig reden könne.

Nachhaltigkeits-Check: Alle wesentlichen Entscheidungen, die im Kreistag und in der Verwaltung des Landkreises künftig getroffen werden, sollen nun hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit überprüft werden. Hierzu schlägt die Verwaltung einen Nachhaltigkeits-Check vor, der bei den Beschlussvorlagen des Kreistages Anwendung finden wird.

Stichwort Nachhaltigkeit: Nur wenn die Wechselwirkungen zwischen den drei Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales beachtet werden, lassen sich langfristig tragfähige Lösungen erreichen.

Ökologische Nachhaltigkeit bedeutet, weitsichtig und rücksichtsvoll mit der Umwelt einschließlich der natürlichen Ressourcen umzugehen und sich selbst als Teil eines ganzen Systems zu verstehen.

Ökonomische Nachhaltigkeit bedeutet, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das heißt gutes Wirtschaften und das Erzielen von Gewinnen durch Unternehmen, mit sozialer und ökologischer Verantwortung in Einklang zu bringen.

Soziale Nachhaltigkeit bedeutet, die Würde des Menschen und die freie Entfaltung der Persönlichkeit sowie ein auf die fundamentalen Grundbedürfnisse orientiertes Leben jedem Menschen zuzusprechen.

