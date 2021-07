Welche Sportangebote sollten in Elm-Asse neu entstehen?

Die Samtgemeinde Elm-Asse will die Lebensqualität bei Sport, Freizeit und Gesundheit verbessern. Deshalb hat sie eine Online-Umfrage gestartet, um die Bürgerwünsche für Sport- und Freizeitangebote zu erfahren. Der Fragebogen, der von dem erfahrenen Sportwissenschaftler Dr. Otmar Dyck von der Freiwilligenagentur Braunschweig/Wolfenbüttel mitentwickelt wurde, beinhaltet unter anderem Fragen wie: Fehlt es an Sportmöglichkeiten im Heimatort? Wie bewerten Sie den Zustand der vorhandenen Sportplätze? Welche Sportangebote sollten neu entstehen?

Dyck hatte bereits vor einigen Jahren in der Stadt Wolfenbüttel eine ähnliche Befragung veranstaltet. Damals war der Rücklauf der Fragebögen sehr groß. Er lag bei 40 Prozent. Auf Grundlage der Befragung wurde damals das Sportentwicklungskonzept für die Stadt Wolfenbüttel entwickelt. Und aus diesem Programm wurden schon einige Maßnahmen umgesetzt, etwa die Umgestaltung des Sportparks Meesche oder die Beleuchtung von Laufwegen.

Alle Bürger der Samtgemeinde Elm-Asse können sich beteiligen

Nun fragt die Samtgemeinde Elm-Asse Bürgerwünsche zu den Themen Sport, Freizeit und Gesundheit ab. Das Kompetenzzentrum Freiwilligenmanagement Elm-Asse möchte dadurch die Lebensqualität nachhaltig verbessern. Alle Bürger sind aufgerufen sich online an einer entsprechenden Umfrage zu beteiligen, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. „Es geht darum, zusammen mit den Bürgern der Samtgemeinde, Ideen und Projekte rund um das Thema Sport, Freizeit, Gesundheit und Mobilität zu entwickeln“, so Dyck.

Welche Sportanlagen und Sportvereine es in der Samtgemeinde Elm-Asse schon gibt

In der Samtgemeinde gibt es aktuell 42 Sport- und Schützenvereine. Dazu gehören zum Beispiel auch die DLRG, der Golfclub in Hedwigsburg und Reitvereine. in der Samtgemeinde gibt es zudem sieben Turnhallen, drei Freibäder in Groß Denkte, Remlingen und Schöppenstedt, zwei große Sportanlagen in Schöppenstedt und Remlingen sowie in den 33 Ortsteilen eine Vielzahl an Sport- und Bolzplätzen. Erwähnenswert sind auch die Minigolfanlage in Schöppenstedt, insgesamt vier Tennisanlagen und in den 33 Ortsteilen eine Vielzahl an Schießsportanlagen, listete Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann auf.

Wo der Fragebogen im Internet zu finden ist

In einem ersten Schritt erfolgt nun zunächst eine Onlinebefragung der Bürger. Aber auch die Schulen, Verbände, Institutionen und natürlich die Sportvereine werden nach ihren Wünschen gefragt. „Ein gutes Sportangebot ist wichtig für die Samtgemeinde und macht das Leben hier attraktiver. Ich bin gespannt, was bei der Umfrage herauskommt. Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Menschen beteiligen, um ein großes Gesamtbild zu bekommen“ sagt Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann, der aber auch warnt: „Wir wollen nicht Erwartungen wecken, die wir aufgrund der angespannten Haushaltssituation nicht erfüllen können.“ Mitgemacht werden kann ab sofort unter: www.umfrageonline.com/s/31dd2a3.

