Für Hochwasser-Opfer Wolfenbüttels Politiker sammeln in der City 3061 Euro

Diese und weitere Politiker und DRK-Mitarbeiter sammelten am Mittwochmittag bei einer Straßensammlung in Wolfenbüttels Innenstadt genau 3.061 Euro.

Wolfenbüttel. Bürgermeisterkandidaten regen gemeinsam eine bundesweite Spendenaktion an. Das DRK hat noch Spendendosen in der Geschäften in der City stehen.