Klinikum Wolfenbüttel freut sich über die 500. Geburt des Jahres

Jüngst wurde im Städtischen Klinikum Wolfenbüttel das 500. Baby des Jahres geboren. Mit der 500. Geburt bereits Mitte Juli bestätigt sich der Trend der hohen Geburtenzahlen auch in diesem Jahr. 2020 erblickten 965 Kinder das Licht der Welt im Städtischen Klinikum, erläutert die Einrichtung in einer Pressemitteilung.

Die Zeit erhält im Rahmen einer Geburt eine ganz besondere Bedeutung. Minuten können zu gefühlten Stunden werden, Stunden zu Augenblicken und Momente zur Ewigkeit. „Nach zwölf Stunden war unser Sohn Niklas endlich da“, wird Karolin Schmahl zitiert.

Für den Papa war es knapp

Dabei hätte es Papa André fasst nicht rechtzeitig in den Kreißsaal geschafft. „Am Ende ging es dann doch relativ schnell, so dass mein Mann sich sehr beeilen musste, ins Klinikum zu kommen. Zum Glück war er dann in den entscheidenden Momenten an meiner Seite“, so die junge Mutter.

Bereits am Dienstagmorgen, 20. Juli, wurde die Geburt des Neu-Wolfenbüttelers in die Wege geleitet. Doch erst um 20.43 Uhr konnten die Eltern ihren 55 Zentimeter großen und 3820 Gramm schweren Sohn endlich in die Arme schließen, so das Klinikum weiter.

Auch Jonah wurde im Klinikum geboren

„Schon unser großer Sohn Jonah kam hier im Krankenhaus zur Welt. Aufgrund der guten Erfahrungen fiel die Wahl des Klinikums daher leicht“, erklärt die 34-Jährige Fümmelserin ihre Entscheidung für die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Auch wenn die Geburt anstrengend gewesen sei, so waren Mutter und Vater laut eigener Aussage deutlich entspannter.

Abschließend heißt es: „Das gesamte Team des Klinikums wünscht der jungen Familie für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.“

