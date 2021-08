In Neuerkerode hat sich ein Verkehrsunfall ereignet.

Verkehrsunfall Auto überschlägt sich in Neuerkerode

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag in Neuerkerode gekommen. Auf der Kreuzung Schöppenstedter Straße/ Volzumer Straße verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und überschlug sich anschließend. Der Wagen beschädigte ein weiteres Auto und kam an einer Straßenlaterne zum Stehen,

Frau wird ins Krankenhaus gebracht

Warum die Frau die Kontrolle verloren habe, konnten die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort noch nicht sagen. Ersthelfer befreiten die Frau aus dem Unfallwagen und kümmerten sich um sie, bis die Feuerwehren aus Sickte und Evessen eintrafen.

Mit einem Rettungswagen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war bis zum Abtransport des Unfallwagens komplett gesperrt.

