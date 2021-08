Neuerkerode. Ersthelfer befreiten die eingeklemmte Frau aus dem Fahrzeug, bevor die Feuerwehr da war. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto nach dem Unfall in Neukerode. Die Ursache ist noch unbekannt.

Verkehrsunfälle Auto überschlägt sich in Neukerode

Eine VW-Fahrerin hat an der Kreuzung Schöppenstedter Straße/Volzumer Straße in Neuerkerode die Kontrolle über ihren Wagen verloren, der sich daraufhin überschlagen hat. Das Fahrzeug beschädigte ein weiteres Auto und kam laut Polizei an einem Lichtmasten zum Stehen.

Die Ursache für den Kontrollverlust über das Auto ist noch unklar. Die Frau soll zunächst eingeklemmt gewesen sein, wurde jedoch von Ersthelfern noch vor Eintreffen der Feuerwehr befreit. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bis zum Abtransport des Fahrzeugs wurde die Straße komplett gesperrt.

red

