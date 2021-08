Wolfenbüttels DRK-Helfer berichten aus Fluthilfeeinsatz

Nach Rückkehr aus dem Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz berichten sechs Einsatzkräfte der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) von ihren Eindrücken. „Schon bei der Ankunft muss man mit diesen Bildern erstmal fertig werden“, erzählt Sibylle Schumacher aus dem Kriseninterventionsteam des DRK-Kreisverbandes. Es sei eben doch etwas anderes, die Situation im Fernsehen zu verfolgen oder mittendrin zu stehen, heißt es im Bericht des DRK.

Unterwegs auf Fußstreife

Gleich am ersten Tag gingen die Wolfenbütteler auf Fußstreife, immer eine PSNV-Kraft mit zwei Helfern anderer Betreuungsgruppen und Sanitätsausrüstung. „Wir haben Leute angesprochen, die dort zwischen ihren zerstörten Häusern standen.“ Die Frage nach kleineren Verletzungen war oft nur Türöffner. „Die meisten haben gleich angefangen zu erzählen, von den Eindrücken in der Überflutungsnacht und von ihrem Schicksal seitdem.“ Genau dafür gibt es die Notfallversorgung: Den Menschen im Gespräch einen Teil ihrer Last nehmen; nicht nur physisch, sondern auch psychisch helfen, so das DRK. „Es war so wichtig, dass die Betroffenen das alles mal loswerden konnten.“

Kaum noch ebene Straßen

Dabei mussten die Helfer auch auf sich selbst aufpassen. „Achtsamkeit war unabdingbar, denn überall lauerten Gefahren.“ Gerade im Gebiet Bad Neuenahr/Ahrweiler gebe es kaum noch ebene Straßen, alles sei weggeschwemmt oder mit schweren Schlamm belegt. „Und dieser Schlamm ist auch noch auf vielfältige Weise kontaminiert“, schildert Sibylle Schumacher. Hinzu kommen Situationen, die hierzulande wohl unvorstellbar gewesen sind: „In einem Wohnkomplex haben sich Menschen verschanzt, weil sie Plünderungen befürchteten.“

Die Menschen müssen sich erst öffnen

Das DRK-Team habe sich den Barrikaden sehr vorsichtig genähert und immer wieder „Rotes Kreuz“ gerufen. „Erst ganz allmählich wurden die Menschen etwas offener und haben uns mitgeteilt, dass sie Babynahrung brauchen und Insulin.“ Diese Dinge wurden umgehend beschafft.

Gleich am zweiten Einsatztag kam die Order, alle Helfer sollten ihre Namensschilder von der Einsatzkleidung entfernen. „Wir haben zwar selbst keine solchen Erfahrungen gemacht, aber es sollen mehrere THW-Gruppen mit Müll beworfen worden sein – es waren durchaus komische Leute unterwegs.“

Es zehrt an den Nerven

Dabei zehrte der Einsatz selbst genug an den Nerven. „Üblicherweise sind solche Einsätze auf 48 Stunden im Katastrophengebiet begrenzt“, so Sibylle Schumacher. Diesmal wurde das DRK gebeten, um 24 Stunden zu verlängern. „Wir haben natürlich zugestimmt und waren schließlich von Donnerstag bis Sonntag in der Zeltstadt.“ Am Montag ging es wieder zur Arbeit.

Was bleibt positiv im Gedächtnis? „Die riesige Solidarität vor Ort, das hat uns alle beeindruckt.“ Auch die unbürokratische Hilfe zwischen allen Einsatzverbänden hebt Sibylle Schumacher hervor: „Als uns der Diesel ausging, wurden wir kurzerhand von einem Bundeswehr-LKW betankt. Es herrscht dort ein unglaubliches Miteinander.“

Der Durchhaltewillen ist groß

Auch bei den Betroffenen gebe es diesen Durchhaltewillen, der sich speise aus dem „Wir leben noch!“. Es gebe aber auch die anderen, bei denen Skepsis überwiege: „Manche haben ja nur noch das, was sie auf dem Leibe tragen, das ist schon erschütternd.“ Und so befürchten viele, dass sie nach dem Aktionismus der ersten Monate bald in Vergessenheit geraten aus dem kollektiven Gedächtnis. „Und wir haben auch Ältere gesprochen, die jetzt nur noch weg wollen aus dem Ahrtal.“

Es kann bald schon wieder losgehen

Das DRK-Kriseninterventionsteam hat eine schlimme Feuertaufe im Katastrophenfall hinter sich. Und es könnte bald eine weitere folgen. „Es wurden zuerst 80 PSNV-Kräfte auf dem Betreuungsplatz 500 angefordert“, erklärt DRK-Vorstand Andreas Ring, „sechs davon kamen aus Wolfenbüttel.“ Da es so viele Staffeln dieser Art in Deutschland nicht gebe, sei beim übernächsten Schichtwechsel wieder mit einer Anforderung zu rechnen. „Wir befinden uns immer noch im Voralarm“, so Sibylle Schumacher.

Intensiver Schulterschluss vor Ort

Unter Leitung von Rainer Elsner habe es vor Ort und nach Rückkehr einen intensiven Schulterschluss gegeben. „Die DRK-Kräfte und die Notfallseelsorger des Landkreises bilden gemeinsam die PSNV-Staffel und haben großartig zusammengearbeitet.“ Nach der Rückkehr war sofort Jörg Troppa zugegen: Er arbeitet für die Gruppe Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen (SbE) – Helfer für die Helfer.

Hilfsgüter kommen an

Mittlerweile ist die erste Lieferung von Ausrüstung aus Wolfenbüttel im Krisengebiet eingetroffen. Anschaffung, Transport und Verteilung obliegen dem DRK. Für die Finanzierung haben sich Stiftungen zusammengefunden: Neben den Stiftungen und dem Unternehmen der Familie Mast wird der Fluthilfeeinsatz des DRK auch durch die fme AG aus Braunschweig unterstützt. Außerdem sind viele Spenden auf dem Spendenkonto eingegangen, so das DRK abschließend.

red

