Ostfalia bietet Online-Vorträge zu Hochwasserschutz

Die Folgen des Hochwassers in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Betroffen ist massiv auch die Bausubstanz.

Durch die dramatischen Bilder der Hochwasserereignisse der vergangenen Wochen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern fragen sich viele Menschen: Könnte ich auch von solchen Ereignissen betroffen sein und was kann ich tun? Das berichtet die Ostfalia – Hochschule für angewandte Wissenschaften in einer Pressemitteilung und weist auf mögliche Antworten zu diesem Themenbereich hin.

Experte ist Professor Klaus Röttcher

Die Akademie Hochwasserschutz e.V., Wiesbaden, hat demnach in den vergangenen Wochen zwei Onlinevorträge mit Professor Klaus Röttcher, Fakultät Bau-Wasser-Boden der Ostfalia Hochschule in Suderburg, organisiert. Die Vorträge behandeln Themen, die durch das kürzlich stattgefundene Hochwasserereignis eine breitere Bedeutung gewonnen haben. Um diese Informationen einem breiteren Kreis von Interessierten zugänglich zu machen, hat der Experte für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Klaus Röttcher, diese Vorträge aktualisiert und aufgezeichnet, so dass diese jetzt online der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, erläutert die Ostfalia.

Konkrete Fragestellungen

„Wann kann die Strategie Widerstehen beim Hochwasserschutz für Gebäude gewählt werden?“, lautet der erste Vortrag. Er behandelt die Frage, in welchen Fällen ein Gebäude gegen Hochwasser abgedichtet werden kann und wann sich daraus statische Gefahren für das Gebäude ergeben können. Als Kurzfassung aus diesem Vortrag ist der Beitrag „Gebäude fluten oder leerpumpen, worauf ist zu achten“ entstanden.

Thema Wasserkreislauf

Im zweiten Vortrag „Einflüsse auf den Wasserkreislauf – Zunahme der Extreme?“ geht Professor Röttcher darauf ein, wie sich die Aktivitäten des Menschen in der Vergangenheit auf den Wasserkreislauf ausgewirkt haben und wie diese Aktivitäten sowohl Dürren wie auch Hochwasser und Sturzfluten verschärft haben.

Die Vorträge können abgerufen werden unter: https://www.akademie-hochwasserschutz.de/aktuelles/ und https://wasser-suderburg.de/aktuell/hochwasserschutz-von-gebaeuden/

red

