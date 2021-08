Impfbus ist weiter im Landkreis Wolfenbüttel unterwegs

Der Impfbus ist auch nächste Woche im Landkreis unterwegs – für spontane Impfungen vor Ort ohne Termin. Laut Verwaltung mit Impfstoffen von Johnson & Johnson (eine Impfung) und Astrazeneca (beide zugelassen ab 18) sowie Biontech (ab 12 in Begleitung eines Sorgeberechtigten). Zweitimpfungstermin mit Astrazeneca oder Biontech im Impfzentrum Wolfenbüttel wird vereinbart.

Mitgebracht werden müssen: Ausweisdokument und, falls vorhanden, Impfpass. Der für den Impfnachweis benötigte QR-Code kann später über www.impfportal-niedersachsen.de selbst heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Das sind die aktuell in Niedersachsen geltenden Coronaregeln: Neue Verordnung: Niedersachsen lockert Corona-Regeln weiter . Diese Verordnung ist weiterhin gültig, allerdings hat das Land kleine Anpassungen vorgenomen, die ab Freitag, 16. Juli in Kraft treten. Was ab dann zusätzlich verschärft oder erleichtert wurde, lesen Sie hier: Corona-Regeln ändern sich in Niedersachsen ab Freitag

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

Fahrplan: Dienstag, 10. August, Samtgemeinde Oderwald – 10-12.30 Uhr, Börßum, Bahnhofsplatz, 13.30-16 Uhr, Cramme, Mittelalterlicher Hof, Burgende 3; Mittwoch, 11. August, Wolfenbüttel: 10-12.30 Uhr, Roncalli-Haus, 13.30-16 Uhr, Schützenplatz; Donnerstag, 12. August, Gemeinde Schladen-Werla, 10-12.30 Uhr, Schladen, Rewe, 13.30-16 Uhr, Hornburg, NPMarkt; Freitag, 13. August, Gemeinde Cremlingen, 10-12.30 Uhr, Cremlingen, Rewe, Hauptstraße 42, 13.30-16 Uhr, Schandelah, DGH.

red

