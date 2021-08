Kollision: PKW übersieht Feuerwehrauto in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Mehrere Einsätze hatte die Polizei am Montag in Schladen und Wolfenbüttel: Einbruch, Unfallflucht, Unfall. Die Polizei hofft auf Zeugenangaben.

Am Grünen Platz kam es am Montag gegen 18 Uhr zu einem Unfall, in den ein PKW und ein Feuerwehrfahrzeug verwickelt waren. Der 77-jährige Fahrer des PKW aus Braunschweig wollte laut Polizei an der Einmündung Grüner Platz/Am Okerufer mit seinem Auto wenden. Dabei habe er das bevorrechtigte Fahrzeug der Feuerwehr übersehen. Durch die Kollision sei ein Schaden in Höhe von zirka 6000 Euro entstanden. Der PKW habe abgeschleppt werden müssen.

Einbrecher suchen Schule in Wolfenbüttel heim

Unbekannte sind in eine Schule an der Lindener Straße eingebrochen. Die Tatzeit war laut Polizei zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 6.50 Uhr. Ob was gestohlen wurde, konnte die Polizei am Dienstag nichts sagen. Sie hofft auf Zeugenhinweise unter (05331) 9330.

Minibagger wird in Schladen beschädigt

Die Seitenscheibe eines Minibaggers haben Unbekannte in Schladen zerstört. Das Baufahrzeug stand auf der Bahnhofstraße, heißt es. Die Tatzeit war zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Schaden: rund 200 Euro. Hinweise: (05335) 929660.

Unbekannter fährt Transporter auf Zickerickstraße an

Zeugen sucht die Polizei Wolfenbüttel zudem zu einer Unfallflucht, die sich am Montag in der Zeit zwischen 7.30 und 8.15 Uhr auf der Zickerickstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte dort „vermutlich beim Vorbeifahren“ mit seinem Fahrzeug einen geparkten Transporter Ford Transit.

Der Unfallverursacher habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den am Fahrzeug entstandenen Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro gekümmert zu haben. Auch hier erbittet die Polizei Hinweise: (05331) 9330.

