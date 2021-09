Auto überschlägt sich vor Weddingen – Fahrerin eingeklemmt

Wehre. Eine 22-Jährige hat am Montagmorgen die Kontrolle über ihr Auto verloren. Vor Weddingen überschlug sich der VW, die Fahrerin war eingeklemmt.

Aus bislang unbekannten Gründen verlor eine Pkw-Fahrerin am Montag, 27. September, gegen 8.45 Uhr auf der K85 zwischen Wehre und Weddingen die Kontrolle über ihren Wagen. In einer Kurve geriet der Wagen auf die linke Fahrbahnseite, kam dort von der Straße ab und überschlug sich. Dadurch war die 22-Jährige in ihrem kopfüber liegenden VW eingeklemmt.

Feuerwehr musste die eingeklemmte Fahrerin befreien

Bei Eintreffen der Rettungsdienste aus Goslar und des DRK Wolfenbüttel war die Frau ansprechbar. Für die technische Hilfe wurden die Feuerwehren Schladen, Wehre und Weddingen angefordert. Mit Hilfe einer hydraulischen Rettungsschere konnten die Einsatzkräfte die verklemmte Tür entfernen und die verletzte 22-Jährige schonend befreien. Der Rettungsdienst transportierte die Frau ins Klinikum Wolfenbüttel.

Der zerstörte Wagen wurde durch einen Abschlepper beseitigt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Schladen.

